Levantamento da Defesa Civil mostra que cerca de 17 mil gaúchos foram afetados pelo ciclone

Na manhã desta terça-feira, a Defesa Civil gaúcha atualizou as informações sobre os impactos do ciclone que atingiu o Rio Grande do Sul nos últimos dias. Nos 54 municípios afetados pelos fortes ventos e tempestades, foram registrados um óbito, 29 feridos, 261 desabrigados, 406 desalojados. No total, o número de pessoas afetadas no Estado somam-se mais de 17 mil.