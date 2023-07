Massa de ar frio traz temperaturas baixas para o Estado

Depois das constantes chuvas nos últimos três dias, causadas pelo ciclone extratropical que atingiu o Estado, o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), emitiu um alerta de condições meteorológicas "favoráveis a um acentuado declínio de temperaturas".

Com isso, uma massa de ar frio chega ao Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná nesta sexta-feira (14). Dessa forma, pode ocorrer formação de geada em áreas isolada em parte da Campanha, Norte e Oeste do Estado. Há possibilidade de neve nos Campos de Cima da Serra e no Planalto gaúcho.

A Marinha do Brasil e a Defesa Civil alertam ainda para a possibilidade de mar com forte ressaca, além de riscos para a navegação no Litoral Norte em razão do ciclone extratropical.