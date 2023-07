Mais de 50 cidades gaúchas foram afetadas pelo ciclone, aponta Defesa Civil

756 clientes seguem sem luz O ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul entre quarta-feira (12) e quinta-feira (13), provocou transtornos e danos em várias regiões do Estado. Conforme a última atualização da Defesa Civil estadual, até o momento, 51 municípios foram atingidos pelas chuvas volumosas previstas, além de queda de granizo, inundação, alagamento e vendaval, que foram algumas das causas das perdas materiais. Por volta deem razão dos vetos fortes.

• LEIA TAMBÉM: Produtores rurais registram perdas de animais após passagem do ciclone

Além da confirmação de uma morte na cidade de Rio Grande, há 23 feridos por conta do ciclone. Os desabrigados são 234, enquanto desalojados 236. Estima-se em 17.399 o número de afetados pelo evento climático.

As informações são atualizadas conforme os municípios repassam as informações para a Defesa Civil Estadual.

Municípios que reportaram a ocorrência de granizo:

Arroio do Tigre - 12/07/2023 - Casas atingidas pelo granizo: 35.

Boa vista do Cadeado - 12/07/2023 - Reportaram ocorrência de granizo com cerca de 8 casas destelhadas.

Candelária - 12/07/2023 - Reportaram ocorrência. Aguardando levantamento da Defesa Civil municipal.

Derrubadas - 11/07/2023 - Reportado em torno de 15 residências com danos nos telhados. São 9 desalojados.

Encruzilhada do Sul - 12/07/2023 - Reportadas duas residências danificadas.

Ibarama - 12/07/2023 - 5 residências danificadas na área rural.

Joia - 12/07/2023 - Em torno de 300 residências danificadas.

Passa Sete - 12/07/2023 - Danos em aproximadamente 100 residências.

Pinhal Grande - 13/07/2023 - Danos em 9 residências, galpões e estruturas agrícolas.

Porto Lucena - 12/07/2023 - 18 residências sofreram danos.

Sobradinho - 12/07/2023 - Segundo a Defesa Civil municipal, cerca de 2000 residências foram danificadas até o momento. Desabrigados: 24.

Vera Cruz - 12/07/2023 - Residências com telhados danificados. Desabrigados: 10.

Tupanciretã - 12/07/2023 - 10 residências danificadas na área rural. Pontos de alagamentos, enxurradas e estradas danificadas.

Municípios que reportaram a ocorrência de inundação:

Panambi - 12/07/2023 - Reportaram ocorrência de inundação do Rio Fiúza. Desabrigados: 4

Lajeado - 13/07/2023 - 124 desalojados. Famílias estão em ginásio do Parque do Imigrante.

São Sebastião do Caí - 12/07/2023 - retirada de 29 famílias do bairro Navegantes. Totalizando 88 pessoas até o momento levadas para o ginásio municipal. Desabrigados: 171.

Municípios que reportaram a ocorrência alagamento:

Bento Gonçalves - 13/07/2023 - Ponte de acesso entre os municípios de Bento Gonçalves e Cotiporã, Rio das Antas interditado.

Não-Me-Toque - 12/07/2023 - Reportado danos em duas pontes e duas escolas. Alagamentos de ruas, comércios e residências. Desalojados: 10.

André da Rocha - 12/07/2023 - Interrupção da BR-470 km 107, entre Barretos e André da Rocha. Arroio Floriano transbordou.

Santa Maria - 13/07/2023 - 13 pontos de alagamentos, sem outros danos.

Santo Angelo - 12/07/2023 - 15 residências foram alagadas.

Municípios que reportaram a ocorrência de vendaval:

Campo Novo - 12/07/2023 - Destelhamento em aproximadamente 60 residências. Danos por quedas de árvores. Danos na fiação elétrica. Dano em patrimônio privado. Desalojados: 12.

Sede Nova - 12/7/2023 - Residências atingidas: 400. Feridos: 15. Danos no telhado do pavilhão da Assistência Social. Árvores arrancadas. Rede elétrica danificada.

Aceguá - 13/07/2023 - Desalojados: 4. Uma residência totalmente danificada e uma destelhada.

Almirante Tamandaré do Sul - 12/07/2023 - Queda de árvores, danos na fiação elétrica, dano em patrimônio público (ginásio de esportes), destelhamento em residência.

Bom Progresso - 12/07/2023 - Queda de árvores, dano em patrimônio privado e destelhamento de uma residência.

Capão da Canoa - 13/07/2023 - Fortes ventos

Caraá - 13/07/2023 - Desabrigados: 15. Ruptura de passagem molhada no acesso asfáltico. Interrupção no fornecimento de energia elétrica e água por rompimento de linhas de abastecimento. Destelhamento de algumas edificações. Restrição no trânsito por conta das cotas de arroios em passos.

Caxias do Sul - 13/07/2023 - Queda de árvores e danos em 3 residências.

Cidreira - 12/07/2023 - Desalojados: 43. Pontos de acúmulos de água.

Coronel Bicaco - 12/07/2023 - 20 residências e 15 galpões danificados. 240 pessoas afetadas na área rural do município.

Nova Candelária - 12/07/2023 - Aproximadamente 10 residências danificadas na área rural. Pontos de alagamentos. Enxurradas e estradas danificadas.

Osório - 13/07/2023 - Destelhamento em ginásio da Vila Olímpica.

Palmeira das Missões - 12/07/2023 - Desalojados: 3. Destelhamento em 55 residências. Queda de árvores, danos na fiação elétrica, dano em patrimônio privado.

Pelotas - 13/07/2023 - Registro de 26 residências destelhadas. Árvores caídas, interrompendo ruas, ausência de luz elétrica em grande parte da cidade que prejudica também o escoamento de água.

Porto Alegre - 12/07/2023 - Desalojados: 4. Inundações e quedas de árvores.

Rio Grande - 13/07/2023 - Óbito: um homem idoso, de 68 anos, foi atingido por uma árvore que caiu sobre sua residência. Residências destelhadas, árvores caídas interrompendo ruas e falta de abastecimento elétrico em grande parte da cidade.

Rolador - 12/07/2023 - Danos em rede elétrica, atingindo árvores e postes caídos. Pivô de irrigação tombado.

Santo Antônio da Patrulha - 12/07/2023 - Pontes interditadas, prédio colapsado, árvores caídas, postes caídos, interdição RS-474 e ponte molhada da ERS-030.

Sapiranga - 12/07/2023 - Desalojados: 70. Alagamentos, inundações, destelhamentos, quedas de árvores e de energia elétrica.

Tapejara - 13/07/2023 - Feridos: 8, em acidente de trânsito na RS-463 decorrente da árvore que caiu na pista.

Tramandaí - 13/07/2023 - 12 residências destelhadas. Desalojados: 2.

Vacaria - 13/07/2023 - 7 residências atingidas, parcialmente destelhadas.

Municípios que reportaram movimentação de massa:

Carlos Barbosa - 13/07/2023 - Houve deslizamentos no interior do município, interditando a estrada da Linha Neis.

Nova Palma - 12/07/2023 - Estragos e danificações em estradas rurais com deslizamentos de solo em estrada que dá acesso ao distrito de Caemborá. Estragos em bueiro de escoamento de água

Santa Rosa - 12/07/2023 - Desabrigados: 10. Danos em residências.

Municípios que reportaram chuvas intensas:

Caraá - 13/07/2023 - Desabrigados: 15. Ruptura de passagem molhada no acesso asfáltico. Interrupção no fornecimento de energia elétrica e água por rompimento de linhas de abastecimento. Destelhamento de algumas edificações. Restrição no trânsito por conta das cotas de arroios em passos.

Cidreira - 12/07/2023 - Desalojados: 43. Pontos de acúmulos de água.

Farroupilha - 13/07/2023 - Queda de árvores, muros em residências. Deslizamentos de terra.

Humaitá - 12/07/2023 - Desalojados: 50. Destelhamento em residências e imóveis na zona rural. Queda de árvores e postes de iluminação. Danos em veículos de passeios e maquinários agrícolas.

Nova Palma - 12/07/2023 - Estragos e danificações em estradas rurais com deslizamentos de solo em estrada que dá acesso ao distrito de Caemborá. Estragos em bueiro de escoamento de água

Porto Alegre - 12/07/2023 - Desalojados: 4. Inundações e quedas de árvores.

Santa Rosa - 12/07/2023 - Desabrigados: 10. Danos em residências.

Sapiranga - 12/07/2023 - Desalojados: 70. Alagamentos, inundações, destelhamentos, quedas de árvores e de energia elétrica.

Municípios que reportaram enxurrada:



Gramado - 13/07/2023 - houve o rompimento de uma tubulação pluvial, ocasionando danos em 10 residências no bairro Dutra.