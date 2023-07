Produtores rurais registram perdas de animais após passagem do ciclone

oito cidades gaúchas da região Celeiro, na divisa com Santa Catarina, tiveram A região é a principal bacia leiteira do Estado. Os municípios mais afetados foram Nova Candelária, Humaitá e Sede Nova, mas há grandes prejuízos também em Coronel Bicaco, Crissiumal, Maurício Cardoso, Campo Novo e Tucunduva. Produtores rurais de pelo menos, na divisa com Santa Catarina, tiveram perdas nos rebanhos bovino e suíno devido ao ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul.Os municípios mais afetados foram Nova Candelária, Humaitá e Sede Nova, mas há grandes prejuízos também em Coronel Bicaco, Crissiumal, Maurício Cardoso, Campo Novo e Tucunduva.

Vento derrubou galpões que abrigam animais em diversas fazendas no Interior. NACIR PENZ/GADOLANDO/DIVULGAÇÃO/JC

“Estamos tentando alocar os animais em fazendas que não foram destruídas para que possam ser ordenhados e alimentados. Estamos com os caminhões todos mobilizados na região”, conta vice-presidente de Finanças da Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul (Gadolando), Nacir Penz.

Vice-presidente da Gadolando, Nacir Penz, no município de Sede Nova, no noroeste do RS, registrou em vídeo cenário na localidade

Segundo o dirigente, centenas de produtores foram afetados com milhões em perdas nas estruturas. Os animais estão sendo levados a pé para propriedades onde a estrutura para retirada de leite não foi afetada, já que as vacas de alta produção precisam ser ordenhadas.