Após ciclone, RS tem cerca de 746 mil clientes sem luz

Cerca de 746 mil clientes da CEEE Equatorial e da RGE estão sem energia elétrica nesta quinta-feira (13) no Rio Grande do Sul após passagem de ciclone extratropical que causou estragos em todo o Estado. No caso da CEEE, são 695 mil clientes e as cidades mais atingidas se concentram na região sul, litoral norte e região metropolitana de Porto Alegre, incluindo a Capital. Já a RGE registra 51 mil pontos de interrupção no serviço, principalmente na serra gaúcha. Ainda não há prazo para reabastecimento completo da energia nessas regiões.

As empresas alertam para que ninguém toque em fios partidos ou galhos de árvores que estejam caídos sobre a rede elétrica. A orientação nesses casos é acionar imediatamente os órgãos competentes (contatos abaixo).



Quer falar com a CEEE Equatorial?



- Whatsapp Clara (51) 3382-5500, para solicitar religação e informar falta de energia (basta adicionar o telefone à sua lista de contatos);

- Site: ceee.equatorialenergia.com.br;

- Teleatendimento: 0800 721 2333;

- Para falta de energia, SMS 27307, que deve ser preenchido com a palavra LUZ e o número da Unidade Consumidora (UC), encontrado no canto superior direito da fatura de energia.





Quer falar com a RGE?





SMS: Envie mensagem com o SEU CODIGO (que consta na conta de energia elétrica) para o número 27350.

WhatsApp: (51) 9 9955.0002

Site: www.rge-rs.com.br

App: CPFL Energia (disponível para Android e iOS)

Call Center: 0800 970 0900.



Confira abaixo as principais cidades afetadas que são atendidas pela CEEE



- Região Sul (total – 182 mil consumidores interrompidos): Pelotas (120 mil), Piratini (10 mil), Capão do Leão (12 mil);

- Litoral Norte (total - 180 mil): Tramandaí (37 mil), Osório (17 mil), Imbé (18 mil), Torres (12 mil), Cidreira (16 mil) e Santo Antônio da Patrulha (11 mil);

- Metropolitana: (total - 128 mil): Porto Alegre (51 mil), Viamão (40 mil) e Alvorada (13 mil);

- Litoral Sul (total - 107 mil): Rio Grande (83 mil) e São José do Norte (15 mil);

- Centro Sul: (total - 82 mil): Camaquã: (32 mil), São Lourenço do Sul (19 mil), Tapes (8 mil) e Arambaré (4 mil);

- Campanha: (total - 18 mil): Pinheiro Machado (5 mil), Lavras do Sul (4 mil) e Dom Pedrito (4 mil).