Mais de 380 mil pontos no Rio Grande do Sul seguem sem luz após a passagem do ciclone

mais de 380 mil pontos seguem sem luz no Rio Grande do Sul. Após os fortes ventos que atingiram o Estado nos últimos dias No início da manhã desta sexta-feira (14),, a CEEE Grupo Equatorial Energia restabeleceu 50% dos 715 mil clientes prejudicados nos 72 municípios da área de concessão, e a RGE recompôs o fornecimento de mais de 82 mil locais atingidos pelo serviço (restando ainda 23 mil).

As empresas alertam para que ninguém toque em fios partidos ou galhos de árvores que estejam caídos sobre a rede elétrica. Para solicitar atendimento, seguem os canais:

Quer falar com a CEEE Equatorial?



- Whatsapp Clara (51) 3382-5500, para solicitar religação e informar falta de energia (basta adicionar o telefone à sua lista de contatos);

- Site: ceee.equatorialenergia.com.br;

- Teleatendimento: 0800 721 2333;

- Para falta de energia, SMS 27307, que deve ser preenchido com a palavra LUZ e o número da Unidade Consumidora (UC), encontrado no canto superior direito da fatura de energia.







Quer falar com a RGE?



SMS: Envie mensagem com o SEU CODIGO (que consta na conta de energia elétrica) para o número 27350.

WhatsApp: (51) 9 9955.0002

Site: www.rge-rs.com.br

App: CPFL Energia (disponível para Android e iOS)

Call Center: 0800 970 0900.





Confira abaixo as principais cidades afetadas que são atendidas pela CEEE



- Região Sul (total – 153 mil consumidores interrompidos): Pelotas (118 mil), Piratini (10 mil), Capão do Leão (10 mil) e Pedro Osório (9 mil);

- Litoral Norte (total - 157 mil): Osório (30 mil), Tramandaí (28 mil), Capão da Canoa (18 mil), Santo Antônio da Patrulha (16 mil), Cidreira (16 mil), Imbé (15 mil) e Torres (12 mil);

- Metropolitana: (total - 80 mil): Viamão (34 mil), Porto Alegre (27 mil), e Guaíba (4 mil);

- Litoral Sul (total - 96 mil): Rio Grande (68 mil) e São José do Norte (15 mil);

- Centro Sul: (total - 91 mil): Camaquã: (42 mil), São Lourenço do Sul (21 mil), Tapes (8 mil) e Arambaré (4 mil);

- Campanha: (total - 17 mil): Pinheiro Machado (5 mil), Lavras do Sul (4 mil) e Dom Pedrito (4 mil).