Chuvas fortes iniciam nesta quarta-feira no Rio Grande do Sul

O Rio Grande do Sul segue em alerta para a chegada de um novo ciclone extratropical nas próximas horas. O Instituto Nacional de Meteorologia chama atenção para o risco de chuvas com intensidade de moderada a forte, trovoadas, com possibilidade de queda de granizo, e, principalmente, rajadas de vento entre 60 km/h e 90 km/h nos próximos dois dias, no Estado. A Defesa Civil também alerta para a ocorrência de enxurradas e inundações gradativas nas regiões Centro, Serra, Noroeste e Oeste do RS.

Em Porto Alegre, a Defesa Civil Municipal avisa à população sobre a possibilidade de chuvas intensas e volumosas devido a aproximação do ciclone extratropical na costa gaúcha. Nesta quarta-feira, as chuvas persistentes ganham intensidade, de 60 mm a 100 milímetros diários com fortes rajadas de vento, entre 70 km/h e 90 km/h. Já nesta quinta-feira, a previsão é de 45 mm a 60 mm e rajadas de vento mais fortes ainda, podendo ficar entre 80 km/h e 110 km/h.

No final desta quarta, o centro do ciclone vai atingir o Nordeste gaúcho, ficando sobre a Capital e a Região Metropolitana. "Desta forma, a instabilidade aumenta muito em Porto Alegre e na maior parte do Estado da tarde para a noite de hoje", afirma a meteorologista Estael Sias. Os estados vizinhos, Santa Catarina e Paraná, também devem sofrer com instabilidade devido à massa de ar quente presente na região.

A quinta-feira (13), os ventos ganham força e devem atingir até regiões que geralmente não são afetadas. Chove em todos os municípios gaúchos com pancadas fortes a torrenciais, na primeira metade do dia, quando os volumes devem ser muito altos. Acumulados de 50 mm a 100 mm em alguns pontos do Leste e também do Nordeste gaúcho, segundo as previsões da MetSul. O vento ganha força com rajadas, de 50 km/h a 80 km/h na maioria dos municípios do Estado.

Já na sexta-feira (14), o clima deve melhorar. Mas ainda deve apresentar instabilidade com sol e chuva no Leste gaúcho. O vento ainda pode ter rajadas esporádicas fortes no começo do dia na costa e nas áreas serranas, mas diminui bastante com o passar das horas, já que será um dia clássico de inverno com frio, segundo a MetSul Meteorologia.

Orientações da Defesa Civil do Estado: