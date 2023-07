Duplicação da ERS-734, em Rio Grande, segue paralisada

O sonho da maioria dos riograndinos é ver um dos principais acessos ao município duplicado. Entretanto, a obra de 6,5 quilômetros da ERS-734, na cidade de Rio Grande, na Zona Sul do Estado, está paralisada.

Com entraves desde 2018, a duplicação do trecho não avança. O restante do percurso, entre o viaduto de acesso da cidade ao Balneário Cassino já está concluído. Com isso, a parte ainda não duplicada provoca congestionamentos diários.

Há cinco anos, um edital para realização da obra no trecho da rodovia entre o pórtico de entrada do município e o entroncamento com a BR-392 foi lançado. Mas os serviços na pista só iniciaram em 2022, após um novo edital ser divulgado no final de 2021. A empresa Conpasul foi a vencedora para a realização da obra, com custo estimado em R$ 50 milhões.

Contudo, a segunda colocada na licitação recorreu na Justiça, o que atrasou mais ainda o início das obras. O Consórcio Pelotense obteve liminar alegando que a Conpasul, por estar em recuperação judicial, não poderia ter sido a vencedora. A decisão foi suspensa em grau de recurso no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS), porém a sentença de primeira instância julgou procedente o pedido do consórcio. No entanto, em junho de 2022 foi comprovada a ausência de ilegalidade sobre a escolha da Conpasul.

O cronograma de execução previa 18 meses para conclusão dos trabalhos, mas, até agora, já se passou um ano. No edital está discriminada a execução de terraplenagem, pavimentação, sinalização, obras complementares e implantação do sistema de iluminação, que foi projetado pela prefeitura de Rio Grane.

No início de julho de 2022, a obra finalmente foi iniciada, com o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem do Rio Grande do Sul (Daer) realizando a limpeza da pista e o serviço de drenagem na principal via de acesso ao Centro da cidade.

Em abril deste ano, a Conpasul pediu a rescisão de contrato e abandonou o canteiro de obras. O Daer comentou por meio de nota: "A paralisação ocorreu em razão da Conpasul, empresa responsável pela obra, não conseguir cumprir o cronograma de serviços exigidos pelo Departamento." No dia 5 de julho, a rescisão foi publicada no Diário Oficial do Estado.

O Daer já convocou o Consórcio Pelotense para tratar da retomada das atividades e aguarda, há uma semana, que a segunda colocada da licitação envie a proposta.