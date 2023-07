Defesa Civil alerta para chuvas volumosas a partir desta terça-feira (11)

Sala de Situação do Estado indicou a previsão de chuvas volumosas e temporais sobre o Rio Grande do Sul durante esta terça (11) até sexta-feira (14). Nesse período, as chuvas terão de moderada a forte intensidade e, por conta de sua persistência, poderão trazer transtornos associados aos elevados volumes, como quedas de barreiras, deslizamentos, enxurradas e eventuais quedas de granizo. A Defesa Civil Estadual, juntamente a. Nesse período, as chuvas terão de moderada a forte intensidade e, por conta de sua persistência, poderão trazer transtornos associados aos elevados volumes, como quedas de barreiras, deslizamentos, enxurradas e eventuais quedas de granizo.

Para terça-feira (11), as instabilidades se intensificam na metade Norte do estado, trazendo risco de temporais isolados entre o Noroeste, Norte e serra gaúcha. Uma baixa pressão juntamente com o fluxo de umidade favorecem o retorno das chuvas, que podem acompanhar descargas elétricas, ventos de até 70 km/h e eventual queda de granizo.

As rajadas de vento podem se intensificar nos dois próximos dias, chegando aos 120 km/h na faixa Leste e Sul gaúcho. Ao final deste evento, serão esperados volumes em torno de 120 a 160 mm, podendo chegar pontualmente aos 250 mm nas regiões Leste, Centro e Faixa Norte.



Durante a quarta-feira (12), as chuvas ganham força em todas as regiões, sendo persistentes e com forte intensidade. São esperados transtornos associados, como deslizamentos, queda de barreiras e enxurradas e condições para possíveis temporais acompanhados de queda de granizo.

Temporais, chuvas volumosas e rajadas de vento intensas sobre o Rio Grande do Sul podem elevar o nível dos Rios Caí e Sinos, possibilitando inundação. Também podem acontecer enxurradas nos trechos de rio de cabeceira das bacias Caí, Sinos, Taquari, Ijuí, Apuaê-Inhandava, Gravataí, Tramandaí e Mampituba. Há risco de temporais isolados, acompanhados de chuva forte, descargas elétricas, rajadas de vento e eventual queda de granizo.



Operação conjunta

Em nota, a empresa CEEE Equatorial indicou que disponibilizará um contingente maior de funcionários nos próximos dias.



"Diante das previsões, que incluem chuva e vento fortes e granizo, a CEEE Grupo Equatorial Energia coloca mais uma vez seu plano de contingência em operação, ampliando toda a estrutura no centro de operações e canais de atendimento, além de disponibilizar mais de 500 equipes de atendimento emergencial para ocorrências".

Divulgaram na mesma nota as entidades envolvidas nas ações de prevenção e contingência durante as chuvas previstas para os próximos dias:

"As ações estão sendo realizadas em coordenação com Defesa Civil, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, prefeituras dos municípios atendidos, Corpo de Bombeiros e demais órgãos envolvidos. A companhia de energia também mantém contato constante com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs), o Ministério Público, os Procons, a Defensoria Pública, o Poder Judiciário e outros órgãos no sentido de informar das providências adotadas para enfrentamento do evento climático"