Estado pode sofrer com passagem de novo ciclone extratropical

A Defesa Civil de Porto Alegre emitiu alerta devido à possibilidade de um grande acumulado de chuva e rajadas de vento entre a madrugada desta sexta-feira (7), até o início da tarde de sábado (8). O monitoramento foi intensificado nesta quinta-feira (6), e deve permanecer até o final de semana.

Conforme prognósticos do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e da Sala de Situação da Secretaria do Meio Ambiente (Sema), a formação de um ciclone extratropical próximo à costa gaúcha pode ocasionar 150 milímetros de precipitação e ventos de até 60 km/h na Capital. O ginásio do Departamento Municipal de Habitação, localizado na rua Conde D'Eu, 66, bairro Santana, está preparado caso seja necessário abrigar famílias desalojadas.

O resto do Rio Grande do Sul também deve ser impactado pelo fenômeno, principalmente as regiões Leste, Oeste e Central. O coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, Coronel Boeira, avisa a população gaúcha e pede cuidados. “Se você mora em área de risco, busque um local seguro. Vá para a residência de familiares, amigos ou procure um dos abrigos oferecidos pela prefeitura de seu município”.

Ciclone extratropical deixou 16 mortos no Estado

Nos dias 15 e 16 de junho, o Rio Grande do Sul foi atingido por um ciclone extratropical. Foram registrados acumulados de chuva de 82 milímetros em 24 horas na Capital. A média para junho na Capital é de 140 milímetros.

Milhares de gaúchos ficaram desabrigados e desalojados por mais de uma semana, além de 16 vítimas. Forças do Estado e dos municípios se mobilizaram para recolher doações, que ainda estão sendo aceitas. O governador Eduardo Leite (PSDB) divulgou que um auxílio será depositado no Cartão Cidadão de famílias atingidas. Em caso de dúvidas e emergências, ligue para a Defesa Civil (199) ou Corpo de Bombeiros (193).



