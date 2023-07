Detran/RS comemora redução de acidentes e mortes com a Balada Segura

A operação Balada Segura foi criada em 2012 no Rio Grande do Sul, com o objetivo de realizar, de forma integrada e contínua, as ações de fiscalização e educação no trânsito. O foco é o combate ao consumo de bebidas alcoólicas por parte de condutores de veículos, em locais e horários de maior incidência de acidentalidade. Atualmente, 40 municípios são conveniados ao programa, coordenado pelo Detran/RS.

O objetivo é estender o programa a mais cidades, especialmente aquelas que registram alto índice de acidentes. Atualmente, mais 27 municípios gaúchos estão aptos a aderir, pois preenchem os requisitos para o convênio: possuem órgãos de trânsito estruturados, com agentes com curso de formação.

Em estudo divulgado nesta segunda-feira, o Detran mostrou os resultados da Balada Segura, que foram positivos. Nos primeiros três anos de implantação do programa, o Rio Grande do Sul registrou queda média de 9,6% no número de acidentes fatais e redução de 6,3% nas mortes. Já Porto Alegre apresenta diminuição de 19,1% nos acidentes e 20,8% no número de vítimas.

A diretora institucional do Detran, Diza Gonzaga, afirma que a importância da Balada Segura é "retirar das ruas, avenidas e estradas as pessoas alcoolizadas, porque álcool e direção são uma dupla de morte". Ela ressalta que a prevenção é a chave para diminuir as tragédias de trânsito. "O que vai fazer a diferença para que se mude o comportamento é conscientização e educação", reforça Diza.

Na Capital, são realizadas duas blitzes por dia, em locais que mudam a cada operação, e não são divulgados. As ações contam com o apoio da Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP/RS) por meio da Polícia Civil e Brigada Militar. Nos demais municípios, varia conforme a capacidade e necessidade de cada local, mas deve-se cumprir pelo menos quatro operações por mês. Nas rodovias, as ações ficam a critério das polícias rodoviárias estaduais e federais.

Durante as operações, a escolha dos veículos parados é aleatória, e também depende do fluxo da via. Se houver infração, a punição depende da quantidade de álcool no sangue. Se for até 0.33 miligramas por litro de sangue, o motorista deve pagar multa. "As pessoas reclamam muito das multas, mas elas só são aplicadas quando há infração", comenta Diza. Caso a quantidade de álcool ultrapasse este valor, a punição é a condução para uma delegacia.

Neste ano, até abril, foram registrados no Estado 851 veículos envolvidos em acidentes fatais e 563 vítimas, sendo a maioria motociclistas.