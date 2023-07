Fundação Thiago de Moraes Gonzaga leva borboletas pela vida a novos pontos da capital nesta semana

Em 2024, o projeto Borboletas pela Vida completa 20 anos. Mais do que uma homenagem a quem perdeu a vida no trânsito, a ideia é fazer com que as pessoas reflitam sobre a gravidade e as consequências de um sinistro de trânsito em suas vidas.



A Fundação Thiago de Moraes Gonzaga realiza nesta quarta-feira (5) um dos projetos mais marcantes de sua trajetória. Nos dias 5 e 6 de julho, o Borboletas pela Vida vai levar a mensagem de alerta a três pontos da capital com as já conhecidas borboletas brancas, que serão pintadas no asfalto.

Na quarta-feira, a ação, que conta com apoio da EPTC, ocorrerá na Rua 24 de outubro, 1321, no bairro Independência. Já no dia 6, ocorrerá na avenida Orfanotrófio, 555, Santa Tereza e avenida Martins Bastos, 91, no Sarandi.

Nesses quase 20 anos de projeto, as borboletas alertam as pessoas que transitam pelas ruas e avenidas da cidade sobre a gravidade e abrangência dos sinistros de trânsito. Impressas no asfalto, elas sinalizam que nos locais onde passamos todos os dias, muitas vidas já foram perdidas. A ação silenciosa é focada diretamente em motoristas, em caroneiros, em ciclistas e em pedestres. Além de ser uma homenagem aos que perderam a vida, é também uma forma de familiares e amigos relembrarem seu ente querido.

• LEIA TAMBÉM: EPTC realiza operação para diminuir acidentes com motocicletas na Capital





Conforme dados recentes divulgados pela EPTC, de janeiro a maio deste ano, 25 pessoas já perderam a vida no trânsito de Porto Alegre. Desse total, duas eram pedestres e 10 eram motociclistas. Também foram registrados 5.860 sinistros de trânsito e desses 2.325 tiveram ferimentos.



Serviço:

Borboletas pela Vida - pintura da Borboleta

Quando: 05 e 06 de julho de 2023

Onde:

Dia 05/07: Rua 24 de outubro,1321 - bairro Independência - às 14h

Dia 06/07: Av. Orfanotrófio,555 Santa Tereza - às 8h e Avenida Martins Bastos, 91 - Sarandi - às 14h