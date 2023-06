EPTC realiza operação para diminuir índices de acidentes em Porto Alegre

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) vem realizando diversas ações com o objetivo de reduzir os números de acidentes em Porto Alegre, principalmente aqueles envolvendo motocicletas. No acumulado de 2023, a cidade já registra 25 óbitos e quase seis mil sinistros de trânsito. Já com envolvimento de motocicletas, foram registradas 12 vítimas fatais.



Para tentar mitigar este problema, nesta quinta-feira (22), a EPTC realizou mais uma etapa da Operação Duas Rodas, ação que busca abordar, conscientizar e, se necessário, autuar os motociclistas. Pela manhã, equipes atuaram em dois pontos do município: na Estrada João de Oliveira Remião, na Zona Sul da Capital, e na avenida Alberto Pasqualini, na Zona Norte. A ação somou 62 abordagens e 18 autuações, registro de um condutor sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e recolhimento de duas motocicletas e oito Certificados de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLVs).

Na primeira parte da ação, feita na quarta-feira (21), a fiscalização parou 51 veículos, e 31 destes tinham irregularidades. Na ocasião, foram recolhidas três motocicletas e 12 CRLVs. Além da equipe da EPTC, integrantes do 20° Batalhão da Brigada Militar também participaram da Operação.

• LEIA MAIS: Porto Alegre registra cinco óbitos em acidentes de trânsito no mês de maio

“De uns meses para cá temos nos focado nos motociclistas, já que diversos índices alertam que grande parte dos acidentes registrados em Porto Alegre envolvem de alguma forma motociclistas. Nosso foco tem sido inibir e reduzir os acidentes e mortes associadas a este modal, para isso buscamos conscientizar os condutores da importância de se seguir o código de trânsito”, explica o diretor de operação da EPTC, Cirilo Faé.

Ações de conscientizações

Também com o objetivo de reduzir o número de acidentes na cidade, a Empresa de Transporte e Circulação tem realizado ações de educação. “Durante a blitz, nós da educação trazemos materiais educativos com dicas de segurança, não somente para os motociclistas, mas para o público em geral, e os instruímos sobre os cuidados a serem tomados no trânsito”, comenta o agente de educação de trânsito da EPTC, Rodrigo Vargas.

Além das conversas no momento da blitz, durante a semana a EPTC realiza atividades educativas em diferentes locais da cidade e com diferentes públicos, como adolescentes, crianças, motoristas, empresas, rodoviários e educadores.