Porto Alegre registra cinco óbitos em acidentes de trânsito no mês de maio

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) divulgou nesta terça-feira (13) o balanço de acidentalidade de Porto Alegre em maio, onde a cidade registrou 5 vítimas fatais no trânsito. Em comparação, no mesmo período do ano passado, foram 4 vidas perdidas.



Entre os meios de transporte, as motocicletas chamam mais atenção e registram 445 acidentes, gerando maior impacto no balanço de maio.



“Os principais fatores que resultam em morte são conduzir sem CNH regular, excesso de velocidade e a ingestão de bebida alcoólica. Por isso, temos intensificado as nossas ações de fiscalização no trânsito e educativas”, destaca o diretor-presidente da EPTC, Paulo Ramires.

• LEIA MAIS: Maio Amarelo conscientiza motoristas e alerta para os perigos no trânsito

• LEIA MAIS: Campanha de conscientização no trânsito espalha manequins amarelos pelo Centro de Porto Alegre

No acumulado de 2023, a cidade já registra 25 óbitos e 5.860 sinistros de trânsito, onde 2.325 resultaram em feridos. Já com envolvimento de motocicletas, foram registradas 12 vítimas fatais.

Maio Amarelo

As ações de conscientização e fiscalização de transito foram intensificadas no último mês em razão do Maio Amarelo, que é o movimento internacional de conscientização para redução de sinistros de trânsito. Porto Alegre realizou mais 100 atividades de prevenção realizadas pela Escola Pública de Mobilidade e de fiscalização.



“Desde a fundação da EPTC são realizadas ações para conscientização no trânsito e com passar dos anos o número de atividades só aumentou. Atualmente realizamos ações em diversos locais, como empresas, escolas e ONGs onde buscamos conscientizar sobre os riscos e comportamentos que geram acidentes”, destaca o agente de educação de transito da EPTC, Rodrigo Vargas.



“Olhando somente para os óbitos já podemos notar a eficiência das nossas ações. Em 1998, ano de fundação do programa, foram 198 mortes e no ano passado tivemos 75, uma diminuição considerável”, ressalta o servidor.

Operação Duas Rodas