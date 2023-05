Maio Amarelo conscientiza motoristas e alerta para os perigos no trânsito

Para reduzir o número de acidentes de trânsito, o Maio Amarelo, mês de conscientização internacional, é marcado por ações que buscam conscientizar os motoristas para a violência e para tragédias nas estradas. No Rio Grande do Sul, somente em 2022, segundo estatística do Departamento Estadual de Trânsito (Detran- RS), foram 1.708 vítimas fatais. Em janeiro e fevereiro deste ano, foram 252. Ainda de acordo com os dados, no ano passado, a maioria dos acidentes foi provocada por colisões (33,4%) e atropelamentos (18,6%) causados, majoritariamente, por condutores de automóveis.

De acordo com a presidente voluntária da Fundação Thiago Gonzaga ( Vida Urgente) e diretora institucional do Detran-RS, Diza Gonzaga, melhorar a convivência no trânsito é uma tarefa de todos. "Trânsito é feito de pessoas, não de máquinas. Quando ouvimos falar em números de acidentes, são números frios, mas precisamos encarar como vidas. Não devemos colocar o cinto por causa de multa, mas porque é a nossa vida que está em jogo", alerta.

LEIA AINDA: Terminais precários prejudicam rotina de usuários de ônibus em Porto Alegre

Diza recomenda, também, que a população desacelere, especialmente nos feriados e datas comemorativas, quando muitos acidentes são notificados e, cita o Dia das Mães que se aproxima como exemplo: "O mais importante para uma mãe é receber o abraço do filho".

De acordo com ela, os gestos que contribuem para um trânsito mais seguro passam por todos os atores: automóveis, motos, pedestres e ciclistas e devem ser debatidos em todas as idades, desde a primeira infância. "Precisamos ensinar o valor da vida. Conscientizar todo mundo da importância de reduzir a velocidade, respeitar a sinalização," afirma a diretora institucional do Detran-RS.

Diza relata ainda que no mês de maio, além de ser o mês da conscientização internacional, é um mês especial para o Vida Urgente, pois foi no dia 13 deste mês que a instituição foi criada, em homenagem ao aniversário do filho de Diza e Régis Gonzaga, Thiago, que faleceu em um acidente de trânsito, aos 18 anos.

Por isso, a instituição está organizando uma série de atividades, como palestras, oficinas e workshops voltadas para a Educação, terceiro eixo dos três Es (Engenharia de Trânsito, Esforço legal, e Educação) para um trânsito seguro. "Nós trabalhamos o ano todo na conscientização, mas, no mês de maio, as ações são turbinadas. Quando tivermos educação vamos reduzir esses números. Hoje, somos um dos países que mais mata no trânsito", reflete.

LEIA TAMBÉM: Hospital Moinhos de Vento orienta pacientes oncológicas sobre fertilidade

Detran-RS vai iluminar prédio em alusão ao movimento

O diretor geral do Detran-RS, Mauro Caobelli, informa que, além das ações educativas feitas durante o ano, através da formação de condutores, campanhas de conscientização e cursos na Escola Pública de Trânsito, neste mês de maio, se intensificam ainda mais os esforços do poder público para chamar atenção da sociedade civil para os acidentes de trânsito. Num gesto simbólico de apoio ao Maio Amarelo, o órgão ilumina o prédio sede do departamento, na Capital, com uma luz especial.

Ele destaca ainda as ações de fiscalização, como o Balada Segura, que é o maior programa de segurança no trânsito do Rio Grande do Sul. Lançado em 2011, hoje está em 38 municípios e busca expansão. "O álcool é um dos maiores fatores de risco e o impacto do programa, que consiste em coibir a alcoolemia, aplicando a Lei Seca e realizando ações de sensibilização sobre a temática, é sentido nos últimos 12 anos, desde a implantação", afirma.

Além disso, a Assessoria Técnica do Detran-RS, que faz o controle estatístico, oferece esse serviço sob demanda para os municípios. Com informações detalhadas dos locais onde acontecem os acidentes, dias e horários das mortes, o diretor conclui que é possível aplicar com mais eficiência os recursos em políticas públicas de engenharia, educação e fiscalização. "O Detran-RS também oferece assessoria para implementação de planos de mobilidade e segurança no trânsito", diz. Para ele, o principal é "internalizar que cada indivíduo que se locomove no espaço público precisa fazer as escolhas certas", finaliza.