Prefeitura encaminha contratação de nova empresa para coleta de lixo em Porto Alegre

Bruna Tkatch

A prefeitura de Porto Alegre apresenta problemas com o recolhimento de lixo há meses. No início de junho, o contrato com o consórcio responsável pela coleta foi rescindido pelo prefeito Sebastião Melo. O poder municipal abriu nova licitação e nesta segunda-feira (3) e a empresa Plural Serviços Técnicos Eireli foi a primeira colocada, com o valor mais baixo ofertado - R$ 13,7 milhões. A contratação, de caráter emergencial, é de no máximo 180 dias.O consórcio Porto Alegre Limpa segue realizando a coleta, em modo de transição, até que a outra empresa assuma. Segundo o secretário de Serviços Urbanos, Marcos Felipi Garcia, em caso de aprovação dos documentos, o contrato já deve ser assinado nesta semana. A empresa ganhadora também fica responsável pela retirada dos contêineres atuais. “Gradativamente, em até 60 dias, a empresa vai integralizar a coleta na cidade”, afirma o secretário. Ele ainda ressalta que, caso haja problema com a documentação, há três empresas na lista. Os contêineres serão trocados por objetos de polietileno de alta densidade, pois permitem recolhimento pela traseira de caminhões. A falta de equipamentos suficientes e de manutenção foram parte dos problemas do contrato anterior. O consórcio Porto Alegre Limpa tinha apenas sete caminhões, que não foram o suficiente para realizar a coleta dos 19 bairros equipados. Garcia ainda ressalta a competitividade da licitação. “Apareceram quatro empresas interessadas, isso mostra que a prefeitura acertou em mudar o tipo de coleta para ter mais amplitude de concorrência.”LEIA MAIS: Baixo valor do resíduo reciclável contribui para lixo nas ruas de Porto Alegre Com a mudança, os caminhões compactadores, que fazem a coleta de lixo reciclável, podem ser adaptados para a função. Dois garis devem acompanhar cada caminhão e levar o recipiente de polietileno para a traseira do veículo. A empresa também fica responsável pela contratação de mais garis, segundo o secretário. Haverá ampliação de 140% no número de contêineres, pois os novos recipientes têm menor tamanho. Dos 2,5 mil espalhados na região central da cidade, os planos são de ampliar para 6 mil. Contudo, não está prevista nenhuma ampliação dos bairros contemplados com os contêineres. Sobre a implantação, “os recipientes serão numerados, e a empresa tem uma semana para instalar 1.000 contêineres”, afirma Garcia.