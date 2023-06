Porto Alegre vai contratar nova empresa para coleta de lixo nos próximos dias

A prefeitura de Porto Alegre vai contratar uma nova empresa para a coleta de resíduos nos contêineres de lixo doméstico em até três dias úteis. A informação é do secretário municipal de Serviços Urbanos, Marcos Felipi Garcia. A iniciativa busca dar um fim à crise no recolhimento de lixo na Capital.

A população reclama há meses sobre a coleta de lixo nos bairros com contêineres para resíduos. A principal queixa é de falha no recolhimento por parte da prefeitura e de que o entorno dos recipientes fica tomado por detritos. Atualmente, 19 bairros da região central da cidade possuem contêineres, área que representa 20% da área do município.

Os contêineres de lixo foram instalados em bairros centrais da Capital em 2011. Entretanto, o sistema nunca funcionou por completo. Em primeiro lugar, os recipientes são destinados a resíduos orgânicos e rejeitos domésticos. Entretanto, também recebem todo o tipo de material reciclável descartado por parte da população, o que atrai catadores, que retiram os resíduos dos contêineres para fazer a triagem do material.

A situação ganhou ares de crise nos últimos meses, com diversos recipientes danificados, atraso na coleta e vários pontos de lixo descartado no entorno de contêineres superlotados. Com o aumento das queixas e a repercussão do problema na imprensa, o prefeito Sebastião Melo rescindiu, na sexta-feira passada, 2 de junho, o contrato com o consórcio Porto Alegre Limpa, que realiza a coleta desde o final de 2022.

Não foi o primeiro conflito entre o grupo e o Executivo municipal. Em fevereiro, a prefeitura já havia rompido o contrato, mas o consórcio recorreu e seguiu atuando. Nesse meio tempo, a administração municipal multou o consórcio em mais uma oportunidade por falhas na coleta de lixo.

O secretário Marcos Felipi Garcia explica que o consórcio Porto Alegre Limpa segue realizando a coleta, em modo de transição, até que outra empresa assuma. O chamamento público para contratação de uma nova empresa para atuar no recolhimento será divulgado nos próximos dias.

Enquanto isso, o consórcio segue com a coleta com os caminhões mecanizados, enquanto garis contratados pela prefeitura fazem a coleta do lixo domiciliar despejado no entorno dos recipientes, trabalho que está sendo feito de forma emergencial.

O consórcio Porto Alegre Limpa atuava com sete caminhões específicos para a coleta de lixos dos contêineres, frota considerada insuficiente. Além disso, não havia máquinas de reserva, enquanto alguns veículos estavam estragando, tendo de passar à manutenção, o que prejudica a coleta.

O novo contrato deve ter como tempo de serviço até 180 dias, e a secretaria está analisando critérios para a contratação. "Não podemos exigir equipamentos muito modernos porque essa empresa vai ficar no máximo seis meses na cidade.”

A prefeitura afirma que vai insistir na coleta de lixo nos contêineres, pois avalia que a população já está acostumada. Contudo, nos outros 80% da cidade, a coleta ocorre de forma manual, em dias específicos. As pessoas também já estão acostumadas, separam o lixo, e colocam os sacos na calçada no dia certo, quando os garis passam com o caminhão compactador e recolhem, o que também funciona.