Prefeitura cancela obras de ecoponto na zona Sul de Porto Alegre

A cidade de Porto Alegre conta com sete Unidades de Destino Certo (UDCs), conhecidas como ecopontos e administradas pelo Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU). Desde julho de 2021, a unidade do bairro Cristal, na Zona Sul da Capital, foi desativada. O terreno, que abrigava a UDC Diário de Notícias, agora abriga uma porção do empreendimento de luxo Golden Lake, que está em construção pela empresa Multiplan.

O novo ecoponto deveria ser instalado na avenida Wenceslau Escobar, 1.980, no bairro Tristeza, mas a prefeitura cancelou a obra na última semana. Para continuar atendendo à população, assim que a UDC Diário de Notícias foi desativada, em julho de 2021, a Unidade de Serviço Niterói passou a receber os resíduos que tinham como destino o ecoponto.

O diretor de desenvolvimento imobiliário da Multiplan, Bruno Vanuzzi, ressalta que foram feitas obras de melhoria na Niterói, enquanto o terreno definitivo da nova UDC não havia sido escolhido pela prefeitura. "Não houve o abandono da comunidade, a questão é que agora tem que decidir uma solução definitiva."

Assim que o novo local foi definido, na avenida Wenceslau Escobar, a empresa elaborou projetos para o uso da área e, segundo a Multiplan, várias alterações foram solicitadas pela prefeitura, o que causou uma demora no início das obras. A ideia era fazer um ecoponto que fosse modelo, com telhados sustentáveis, desnível do solo para acessibilidade da população e, até mesmo, um espaço para atividades educacionais.

Os trabalhos já haviam sido iniciados pela Multiplan, como contrapartida pela construção ao lado do BarraShoppingSul. Contudo, os moradores do condomínio vizinho reclamaram das obras e, após uma reunião no dia 19 de maio, as atividades foram pausadas por ordem municipal. Três dias depois, a prefeitura cancelou a instalação do ecoponto na avenida Wenceslau Escobar.

"Diante das solicitações dos moradores do entorno, a prefeitura decidiu cancelar a obra, ainda no início", explica o diretor-adjunto do DMLU, Vicente Marques. Já Vanuzzi afirma que a Multiplan realizou diversos estudos no local, para a etapa de elaboração do projeto. "Tem estudo de impacto de vizinhança naquele terreno, que indicou que não haveria problemas para os vizinhos".

Um abaixo-assinado foi criado pelos moradores da região, demonstrando preocupação com a obra. No texto do documento, ressaltam a preocupação com o "fluxo de caminhões, veículos de carga, mau cheiro, ratos e baratas". Contudo, nos ecopontos, os materiais aceitos são principalmente objetos domiciliares, levados pela própria população. Esse tipo de material pode ser chamado de inerte, pois não sofre alterações bioquímicas, não causando odor. O DMLU afirma que não recebeu informações sobre o abaixo-assinado.

O diretor da Multiplan comenta o cancelamento. "A gente lamenta e gostaria que o projeto fosse adiante, mas agora é uma decisão da prefeitura e vamos acatar". O DMLU afirma não ter novo local definido e nem data prevista para conclusão da nova UDC. Marques diz que a nova unidade "provavelmente vai ser no mesmo bairro, ou então em um bairro vizinho".