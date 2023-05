Com baixo índice de vacinação em grupos prioritários, RS mantém imunização contra a gripe

A 25ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza termina oficialmente nesta quarta-feira (31). Contudo, os municípios seguirão aplicando o imunizante, que agora está disponível para todas as pessoas acima dos seis meses de idade, enquanto houver doses. Até o momento, cerca de 2,4 milhões de pessoas já se vacinaram no Estado.

Os grupos prioritários com maior risco em caso de contágio com o vírus apresentam cobertura de 44,6%. Esse número considera o público formado por crianças (maiores de seis meses e menores de seis anos), gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde e professores.

A quantidade de doses recebidas para a campanha foi calculada a partir de estimativas populacionais dos grupos prioritários elegíveis, que, no Estado, somam aproximadamente cinco milhões de pessoas.



As doses que estão sendo disponibilizadas para o público geral são as que não foram usadas por aqueles grupos, para os quais continua valendo a recomendação de procurar os postos para serem imunizados.

Inverno Gaúcho com Saúde



A recuperação das coberturas vacinais é um dos objetivos do Programa Inverno Gaúcho com Saúde, lançado na segunda-feira (29/5) pelo governo do Estado para ampliar as ações de prevenção e assistência à saúde, em especial para as crianças.

LEIA MAIS: Programa Inverno Gaúcho com Saúde quer combater aumento das internações de crianças



Uma das propostas é integrar os gestores municipais em ações que possam ampliar a cobertura vacinal em crianças, como por exemplo, o oferecimento de horários que facilitem o acesso das famílias.

Hospitalizações e óbitos



De acordo com o governo do estado até o momento, no Rio Grande do Sul foram registrados 526 casos de pessoas que precisaram se hospitalizar por causa de síndrome respiratória aguda grave causada pela influenza. Desses casos, 38% são de idosos (199) e 20% de crianças menores de quatro anos (110). Foram confirmados 39 óbitos, dos quais 23 (59%) eram idosos.

Números da vacinação contra influenza



Grupo prioritário: total de doses aplicadas e a porcentagem da cobertura vacinal:

Crianças maiores de seis meses e menores de seis anos: 196.204 / 25,33%

Idosos: 1.139.903 / 51,37%

Gestantes: 31.539 / 33,86%

Puérperas: 5.937 / 39,34%

Povos indígenas: 17.244 / 49,54%

Professores: 67.444 / 43,97%

Trabalhadores de saúde: 167.532 / 46,38%

Grupo de pessoas e o total de doses aplicadas:

Outros grupos sem comorbidades: 435.191

Pessoas com deficiência permanente: 14.108

Pessoas com comorbidades: 261.101

Caminhoneiros: 10.006

Forças armadas (membros ativos) 7.451

Forças de segurança e salvamento: 7.066

Trabalhadores de transporte: 7.311

Trabalhadores portuários: 823

Funcionário do sistema de privação de liberdade: 2.842

População privada de liberdade: 20.214

Adolescentes e jovens em medidas socioeducativas: 878

Total de doses aplicadas, considerando todos os vacinados: 2.392.794