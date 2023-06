Quiosques de Torres podem ser retirados da beira da praia

Os quiosques da Praia Grande e da orla do Rio Mampituba, em Torres, podem estar com os dias contados. Isto porque há ações civis públicas que objetivam a demolição das estruturas supostamente construídas “em área de preservação permanente e em terreno de marinha, sem licenciamento ambiental”.

Há um inquérito civil no Ministério Público Federal (MPF) tratando do assunto. Nesta quinta-feira (29), a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, presidida pela deputada Laura Sito (PT), promoveu audiência pública na Câmara de Vereadores de Torres.

A proposição foi do deputado Felipe Camozzato (Novo), que destacou o impacto social da remoção dos quiosques. “Os empreendedores locais, que estão operando com licenças municipais, serão extremamente prejudicados. Precisamos buscar uma solução que minimize os impactos”, pontuou.

O deputado ainda enfatizou que o Ministério Público Federal, responsável pelas ações de retirada, foi convidado mas não compareceu na audiência.

O presidente da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), Ricardo Chagas, afirma que o Conselho Estadual do Meio Ambiente deixa claro que o regramento do uso de faixa de praia cabe ao município. Ele esclareceu, ainda, que o órgão avalia periodicamente se os quiosques têm equipamentos de controle ambiental e se estão conectados ao esgoto.

O prefeito de Torres, procurado pela reportagem do Jornal do Comércio na manhã desta sexta-feira (30), Carlos Souza (PP), se pronunciou através da assessoria de imprensa. O assessor enviou a seguinte mensagem: “ele cita que a audiência pública foi no sentido de sensibilização, mas que a ação é do Ministério Público Federal”.

O JC solicitou esclarecimento ao MPF, e aguarda a resposta.