Milhares vão às ruas na Parada de Luta do Orgulho LGBTQIA+ em Porto Alegre

O domingo (2) foi colorido, divertido e de alerta aos direitos de igualdade e celebração de conquistas dos movimentos LGBTQIA+ pelas ruas centrais de Porto Alegre. A concentração iniciou no Parque da Redenção e a caminhada, acompanhada pelos tradicionais trios elétricos, foi até à Orla do Guaíba, onde foram realizadas apresentações em um palco próximo à Usina do Gasômetro até o anoitecer.

Em alusão ao mês do Orgulho LGBTQIA+, comemorado em junho, por meio de uma parceria inédita entre Poder Público e Movimentos sociais envolvendo a Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (SJCDH), em conjunto com a prefeitura de Porto Alegre e com iniciativas populares, o evento reuniu cerca de 100 mil, de acordo com os organizadores. Participaram da construção da Parada, as iniciativas populares: ONG Desobedeça LGBT, o Grupo Conexão Diversidade, a Aliança Nacional LGBT e a Aliança Gaúcha LGBT.