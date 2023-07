Porto Alegre terá 59 viagens de ônibus a mais a partir desta segunda

A prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana (SMMU) e Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), informou a ampliação de viagens no transporte coletivo da Capital e a retomada da operação da linha T5 pela Companhia Carris, a partir desta segunda-feira (3). O anúncio faz parte do pacote de 300 viagens divulgado pelo secretário municipal de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior em evento na Capital.A qualificação integra as melhorias realizadas pelo programa Mais Transporte. Nesta etapa, serão ampliadas viagens nas linhas da empresa Carris e consórcio Mais e Via Leste, totalizando mais 59 horários. Serão ampliadas viagens em quatro linhas da Carris: a linha 353 - Ipiranga/PUC/UFRGS vai passar a ter mais sete viagens, com três no sentido bairro-Centro e quatro no sentido oposto. A T2A vai ter acréscimo de sete viagens, duas no sentido Norte-Sul e cinco para o Sul-Norte. A T2A1 terá aumento de duas viagens e, por fim, a linha T4 contará com nove viagens a mais, cinco no sentido Norte-Sul e quatro no Sul-Norte.O consórcio Mais e Via Leste terá ampliação de 34 viagens: a linha 375 - Agronomia vai contar com mais oito viagens, quatro por sentido. A linha 429 - Protásio/Iguatemi aumentará sete viagens por sentido, com total de 14 a mais. As linhas 394 - Mapa e 395 vão acrescer mais 12 viagens, com seis por sentido nos dois conjuntos que atendem a Quinta do Portal e a Vila Mapa."Até o final de julho vamos ampliar a oferta das linhas que carregam mais passageiros. Nossas equipes seguem analisando diariamente o sistema para promover as melhorias necessárias sempre com o foco no usuário do transporte coletivo", afirma o secretário Adão de Castro Júnior. As mudanças estarão disponíveis no site da EPTC. Os usuários do transporte coletivo podem verificar a localização dos ônibus e conferir quais as linhas passam em cada ponto, em tempo real, pelo app do cartão TRI. Basta selecionar “GPS” para ser direcionado ao Cittamobi.