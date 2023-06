Bibi Móvel, projeto de incentivo à leitura em escolas, irá passar em quatro cidades do RS

O projeto Bibi Móvel percorrerá algumas cidades do Rio Grande do Sul para visitar escolas e convidar crianças e adolescentes a conhecerem novas histórias e universos através de livros. Com um acervo formado por obras que fazem parte do Clube de Leitura ODS, alinhados aos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU), a biblioteca móvel é palco de leituras encenadas cheias de magia e encantamento. A responsável pela execução do projeto Bibi, Luciana Tondo, comenta sobre a importância de incentivar e fortalecer o hábito da leitura em locais de acesso limitado à cultura.

"Vamos levar ações artísticas para circular em regiões em situação de vulnerabilidade, estimulando o hábito da leitura nas crianças através de uma proposta diferenciada, onde o livro ganha vida através da contação de histórias e a biblioteca se apresenta como algo móvel, dinâmico, que pode ir para qualquer lugar e abrir um universo de possibilidades, assim como o livro é na vida das pessoas", explica Luciana.

A inspiração para a criação da leitura encenada, prevista nas ações do projeto, tem origem a partir de dois livros que falam sobre a importância da palavra, e do quanto é fundamental ter cuidado ao usá-la: Planeta Caiqueria, do escritor e ilustrador gaúcho, Hermes Bernardi Jr., e A Grande Fábrica de Palavras, da escritora francesa Agnès de Lestrade. Segundo Luciana, a ideia do projeto da biblioteca móvel surgiu durante a pandemia com o objetivo de oferecer arte a quem não tinha acesso às lives virtuais. A proposta inicial era distribuir livros nos portões das residências e, com a retomada do presencial, evoluiu para o projeto que será executado em versão itinerante, presencial e totalmente gratuita em escolas. “Queremos levar esta prática para dentro das instituições escolares e envolver professores e alunos ao apresentar uma nova forma de vivenciar o lúdico”, acrescenta Bruno Prandini, diretor artístico do projeto.

A iniciativa que pretende impactar 1.800 alunos e 90 professores é voltada, principalmente, às crianças e adolescentes de 6 a 12 anos de idade das cidades de Porto Alegre, Canoas, Montenegro e Triunfo.

Somada às ações acima, a circulação do Bibi Móvel também traz projetos de formação e fruição. Para os professores, será oferecida uma capacitação para trabalhar com A Hora do Conto em sala de aula. Nesta ação pedagógica, o orientador incentiva a interação da criança ou adolescente com a leitura por meio de contação de histórias, e desperta para a imaginação, desenvolvimento intelectual e o gosto pelos livros.

À reportagem do Jornal do Comércio, Luciana Tondo comenta como o projeto foi recebido pelas escolas com as quais entrou em contato: "Estamos sendo muito bem recebidas, há toda uma articulação das escolas em abrir as portas para o projeto e organizar seus cronogramas para que tudo corra bem. Somos uma ação extracurricular e isso altera toda a programação da instituição, além de ser uma estrutura grande, que precisa de tempo pra montar, pra desmontar. Mas mesmo assim há uma grande receptividade dos educadores, principalmente por entenderem a importância do projeto e como ele pode mudar um pouco a rotina das suas crianças."

Luciana também comenta como foi o primeiro dia do projeto, com apresentação na capital gaúcha: "Nesse primeiro dia nós nos deparamos com várias faixas etárias, desde o jardim até os anos finais do fundamental, e nos surpreendimos em perceber o quanto o projeto alcança todas as idades e ao mesmo tempo o quanto o livro é um instrumento muito potente que nos leva a diversos mundos independente da idade. Nossa biblioteca foi muito frequentada, crianças leram, ouviram histórias, sonharam com a gente. A arte é realmente um caminho para nos tornar pessoas mais sensíveis e conscientes." Além da programação educativa e cultural, uma campanha de arrecadação de livros será criada para beneficiar as instituições que o Bibi Móvel visitou e cada cidade contemplada receberá um acervo de 400 livros para estruturar as bibliotecas escolares de sua região. Durante o processo de curadoria, foram selecionadas obras que possam contemplar tanto crianças quanto pré-adolescentes, em títulos que falam sobre o respeito, a empatia, a diversidade, a inclusão e a sustentabilidade. O projeto conta com a produção da Amora Produções Culturais e patrocínio da empresa John Deere via Lei de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura.

Programação e escolas contempladas:

- 26/06 - Apresentação POA (Projeto Marista)

- 30/06 - Apresentação POA (Escola Villa Lobos)

- 01/07 - Oficina para professores Canoas (Laboratório Escola de Teatro)

- 03/07 - Apresentação POA (Escola Décio Costa)

- 07/07 - Apresentação Canoas (Primeiro Saque)

- 10/07 - Apresentação Canoas (Casa Acolhida)

- 14/07 - Apresentação (Escola Steigleder)

- 15/07 - Oficina para professores Montenegro

- 17/07 - Apresentação Triunfo (Escola Municipal de Ensino Médio Gonçalves Dias)

- 07/08 - Apresentação POA (Inst. Kinder)

- 11/08 - Apresentação POA (Projeto Wimbelendon)

- 26/08 - Oficina para professores Porto Alegre (Studio Stravaganza)

- 14/09 - Apresentação Santa Maria

- 15/09 - Apresentação Santa Maria

- 16/09 - Oficina para professores Santa Maria