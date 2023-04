Volante Gabriel lança linha de material escolar para crianças carentes

Ex-Corinthians e atualmente no Inter, o volante Gabriel lançou uma linha de material escolar para crianças carentes. A primeira remessa de materiais já foi entregue em uma comunidade de Porto Alegre.

Gabriel criou a 'Ruf Ruf' (alusão ao latido do 'cão de guarda', como a torcida o ovaciona) para ajudar na educação de estudantes de baixa renda.

Na semana passada, o jogador participou da primeira entrega de materiais escolares da marca, doados na Vila Cruzeiro, em Porto Alegre. Os cadernos trazem Gabriel em forma de desenho na capa, vestindo a camisa do Inter. Eles não estão sendo comercializados, o lançamento tem foco na doação.

O projeto iniciou por Porto Alegre, mas o volante tem objetivo de levar as doações para outras cidades do País. "A ideia surgiu de uma conversa com a minha mãe, em dezembro de 2022. Estávamos falando da importância da educação, o quanto a educação é o pilar para o ser humano. Eu pensei em fazer a diferença de alguma forma, e isso poder agregar no crescimento da educação do meu país. Educação gera oportunidades, realizações de sonhos e salva vidas. Sou um privilegiado por Deus ter me dado essa oportunidade", disse o volante do Inter.

Volta aos gramados

Gabriel segue processo de retorno aos gramados. Afastado desde outubro do ano passado por uma grave lesão no joelho, ele já retomou atividades de campo.

O Internacional evita definir data para regresso do jogador ao time de Mano Menezes. Enquanto isso, ele dá atenção total a sua ação social.

"É uma ação sem fins lucrativos. O foco do projeto é beneficiar crianças carentes. Se avançar para venda de materiais escolares, todo valor da venda será investido no projeto para atingir o maior número de crianças", afirmou Gabriel.