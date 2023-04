Projeto realiza doações de livros para bibliotecas de Porto Alegre

Com o objetivo de expandir o acervo de bibliotecas gaúchas e incentivar a leitura infantil, o Projeto Biblioteca POA 250 anos foi prorrogado até o final de 2023. A iniciativa, que faz parte do hub Nossa Biblioteca, prevê o envio de acervos, contendo 200 livros cada, para 100 bibliotecas, totalizando a distribuição de 20 mil livros até seu encerramento.

Até agora, o projeto já garantiu a entrega de mais de 10 mil livros na Capital gaúcha. Desses exemplares, cerca de 80% são obras de escritores do Rio Grande do Sul. O projeto é financiado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, realização do Ministério da Cultura e Governo Federal. Além disso, a iniciativa aceita doações de empresas privadas.

Prioritariamente, o Biblioteca POA 250 anos visa atualizar os títulos disponíveis em escolas municipais da Capital. Segundo a coordenadora-geral Adriane Laste, que também é idealizadora do hub Nossa Biblioteca, a leitura infantil estimula a criatividade e a imaginação, aumenta o vocabulário, melhora a comunicação e ajuda na concentração das crianças.

A importância de incentivar a leitura ainda na infância é evidenciada em dados: de acordo com a última pesquisa "Retratos da Leitura no Brasil", publicada em 2019 pelo Instituto Pró-Livro, crianças entre 5 e 10 anos são o público que mais lê no Brasil. Entretanto, esse percentual começa a cair a partir dos 14 anos. Além das doações de acervos, Adriane destaca que o projeto também realiza oficinas de leitura para o público.