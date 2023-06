Freeway tem grande movimento no feriado e lota pedágio de Santo Antônio da Patrulha

feriado de Corpus Christi. No trecho do segundo pedágio, entre Porto Alegre e Osório, tem fila e trânsito lento antes da chegada às cancelas da concessionária CCR ViaSul.



A aglomeração e lentidão se forma principalmente com o aumento do fluxo de veículos que desemboca na região vindo da Serra. Movimento Intenso na BR-290 (trecho da freeway) rumo ao Litoral Norte neste. No trecho do segundo pedágio, entre Porto Alegre e Osório, temantes da chegada às cancelas da concessionária CCR ViaSul.A aglomeração e lentidão se forma principalmente com o aumento do fluxo de veículos que desemboca na região vindo da Serra.

LEIA TAMBÉM > EGR mobiliza operações para garantir mais segurança a motoristas no feriado

Até passar pelo pedágio, o motorista precisa encarar uma espera de mais de 10 minutos, com arranca e para. Quase todas as cancelas estão liberadas no sentido Capital-Litoral.



O sol é forte, com céu azul sem nuvens, indicando dia perfeito para quem decidiu rumar para as praias no outono. A previsão é de virada no tempo no domingo (11), com entrada de uma frente fria no Estado.