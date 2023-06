Confira o que abre em Porto Alegre nesta quinta, feriado de Corpus Christi

O feriado de Corpus Christi, nesta quinta-feira (8), trará alterações em alguns serviços de Porto Alegre. O Jornal do Comércio preparou um serviço para quem quer se programar para a data.

De acordo com o Sindilojas Porto Alegre, o comércio da Capital poderá funcionar nesta quinta. A permissão está prevista na Convenção Coletiva de Trabalho, firmada entre o sindicato e o Sindec-POA. Para poder funcionar, os estabelecimentos com empregados precisam fazer acordo para que eles possam trabalhar.

As agências bancárias não estarão abertas para atendimento presencial ao público no feriado de Corpus Christi, segundo informa a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Na sexta-feira (9), as agências abrem normalmente para atendimento ao público.

As agências de atendimento da CEEE Grupo Equatorial Energia estarão fechadas no feriado de Corpus Christi, com exceção das unidades de Piratini, São José do Norte e Terra de Areia, que funcionarão normalmente nesta data.

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informa que o transporte coletivo irá operar com tabela de feriado nesta quinta-feira (8). Os passageiros podem consultar os horários atualizados e itinerários do transporte coletivo, em tempo real, na função GPS do app do Cartão TRI, disponível para smartphones iOS e Android, e também na tabela horária disponível no site da empresa. As equipes do atendimento ao cidadão 156 ou 118 e de fiscalização permanecem com atendimento 24h.

O metrô da Trensurb funciona com tabela de feriados e domingos nesta quinta-feira (8). A faixa horária do serviço inicia às 5h e se estende até às 23h25, com intervalos entre metrôs que variam entre 20 e 25 minutos, dependendo do horário.