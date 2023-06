EGR mobiliza operações para garantir mais segurança a motoristas no feriado

Em razão do feriado de Corpus Christi, nesta quinta-feira (8), a Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) iniciou diversas ações para reforçar a segurança da população e buscar evitar riscos e contratempos aos usuários ao longo das rodovias que controla. Segundo a Gerência Operacional da EGR (Goper), a previsão é que 435,1 mil veículos circulem pelas estradas administradas entre quinta e segunda-feira (12).

Durante esse período em que os motoristas irão se deslocar por diferentes regiões do Estado, a EGR irá fortalecer as operações de suas equipes próprias e expandir o efetivo em serviços terceirizados em 15 trechos rodoviários. O motivo é o grande contingente de veículos que irão se deslocar por diversos pontos do Rio Grande do Sul entre os dias 7 e 12 de junho.



As equipes estão de prontidão 24h por dia para atender os usuários nas rodovias, disponibilizando ambulâncias para atendimento pré-hospitalar e guinchos para remoção de veículos. Os motoristas ainda contam com Bases de Atendimento ao Usuário com banheiros, fraldário e água ao longo do trecho.



Para o diretor-presidente da EGR, Luiz Fernando Záchia, os usuários precisam ter responsabilidade durante o trajeto das viagens e máxima atenção ao volante. “Ainda que façamos uma grande mobilização e reforcemos as ações para minimizar acidentes e percalços nas estradas, é crucial que os motoristas dirijam sempre com prudência, dentro dos limites de velocidade de cada rodovia”, explicou o dirigente.