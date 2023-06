Mais de 800 mil veículos são esperados em rodovias gaúchas no feriadão de Corpus Christi

Para os motoristas que pretendem pegar estrada neste feriado de Corpus Christi, a estimativa da CCR ViaSul é que mais de 830 mil veículos trafeguem de 7 a 11 de junho pelas quatro rodovias sob sua administração (BRs 101, 386, 448 e Freeway).

Só na Freeway deverão ser aproximadamente 170 mil motoristas em ambos os sentidos. Deste total, 85 mil devem subir ao litoral gaúcho, com fluxo mais intenso previsto para a quinta (8) chegando a 24 mil carros. Nesta quarta-feira (7), esse número pode chegar a 21,2 mil.

Quanto à volta do feriado, a CCR ViaSul estima cerca de 33,4 mil motoristas retornando à Porto Alegre pela Freeway para o domingo (11) e outros 14,6 mil na segunda (12). A estimativa prevê pouco mais de 84 mil veículos ao todo, trafegando sentido à capital durante os cinco dias.

Além da Freeway, a BR-386 também deverá ter aumento no fluxo durante o feriado prolongado de Corpus Christi. No período a rodovia deverá receber algo em torno de 150,5 mil veículos, tanto sentido interior quanto à capital gaúcha.



Para o interior do Estado, na quarta (7), o movimento já deve intensificar com previsão de 15,4 mil motoristas. O número reduz um pouco na quinta (8) com quase 12 mil carros, aumentando novamente no domingo (11), para 14,4 mil.



Já no sentido à Porto Alegre o maior fluxo deve ser na quarta, com mais de 15 mil motoristas, reduzindo ao longo do feriado. No domingo e segunda (11 e 12) o número volta a subir com cerca de 12 e 13 mil veículos, respectivamente.



A Concessionária ainda informa os horários de fluxo mais calmo: na quarta antes das 17h, na quinta antes das 10h e na sexta pela manhã e antes das 16h. Já no retorno, domingo, antes das 16h e na segunda após a manhã. Nestes períodos o fluxo na rodovia tende a ser menor, sem gerar eventuais pontos de lentidão.

Com o aumento considerável do fluxo, é provável que haja a liberação do acostamento para auxílio na fluidez do tráfego, desde que os requisitos mínimos de segurança sejam atendidos.