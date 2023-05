JC recebe homenagens em comemoração aos 90 anos

Depois da festa que reuniu autoridades políticas e lideranças empresariais do Rio Grande do Sul para celebrar os 90 anos de circulação ininterrupta do Jornal do Comércio na quinta-feira, 25 de maio, o dia seguinte foi marcado por muitas manifestações de leitores e admiradores do JC. Ao longo desta sexta-feira (26), o jornal recebeu uma série de e-mails, cartões de felicitação, telefonemas e até buquês e arranjos de flores. As lembranças enviadas por empresas e parceiros do JC em homenagem a essa data especial coloriram o dia da empresa jornalística. A confeitaria Maranghello, liderada pela empresária Renata Maranghello, enviou uma torta com o logo que marcou os 90 anos do JC. A iguaria fez sucesso na festa de confraternização dos colaboradores do JC, realizada na tarde desta sexta-feira no salão de eventos do jornal.