Festa de 90 anos do Jornal do Comércio reúne oito governadores do RS

O Jornal do Comércio celebrou nove décadas de circulação ininterrupta nesta quinta-feira, 25 de maio. O diário de economia e negócios do Rio Grande do Sul celebrou com uma grande festa com a presença de 500 lideranças políticas e empresariais no Centro de Eventos da Fiergs. A solenidade reuniu oito governadores do Rio Grande do Sul. Além do atual chefe do Executivo gaúcho, Eduardo Leite (PSDB), também estiveram presentes os ex-governadores Jair Soares (PP, 1983-1987), Pedro Simon (PMDB, 1987-1990), Olívio Dutra (PT, 1999-2002), Germano Rigotto (PMDB, 2003-2006), Yeda Crusius (PSDB, 2007-2010), José Ivo Sartori (MDB, 2015-2018) e Ranolfo Vieira Júnior (PSDB, 2022).

Políticos de diferentes partidos e correntes políticas, que conduziram o Estado em diferentes cenários, épocas e contextos, personificaram a história viva da política e da economia. A presença massiva de tantos chefes de Estado foi destacada pelo presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), Gilberto Petry, na abertura de seu discurso. "Este é o único evento que me lembro de ter conseguido reunir tantos ex-governadores", destacou, dirigindo-se ao presidente do Jornal do Comércio, Mércio Tumelero.

• LEIA MAIS: Eduardo Leite destaca trajetória empresarial e jornalística do JC

O atual governador enfatizou a presença de seus colegas e saudou o JC e a anfitriã Fiergs por proporcionarem um encontro de ex-governadores. "É sempre uma alegria encontrar os ex-governadores, e a convivência fraterna, independentemente de legendas partidárias."

Na ocasião, os ex-governadores destacaram a importância do JC para a formação histórica e econômica do Rio Grande do Sul. Primeiro governador eleito desde a redemocratização, Jair Soares também completa 90 anos em 2023. "Nasci no mesmo ano da fundação do JC e sou assinante desde 1955. Conheci grandes jornalistas que muito me ajudaram, principalmente quando estive na Secretaria da Saúde, nas campanhas contra as doenças transmissíveis, onde fizemos uma verdadeira revolução na saúde."

Simon enxerga o JC como exemplo para o jornalismo do País. "O JC é um patrimônio do Rio Grande do Sul, um jornal que tem credibilidade, vive os problemas e as dificuldades do Rio Grande e cresceu junto com a gente."

Rigotto abordou a presença do JC de forma ininterrupta. "Em todos os grandes momentos, as grandes lutas do Estado, em toda a história, a gente tem o JC presente, defendendo os interesses do Rio Grande do Sul."

Para Sartori, "nove décadas de vida é uma história muito significativa para a vida econômica, agrícola, mercantil e da cultura do Rio Grande do Sul."

Olívio destaca o papel do jornal na democracia. "Leio o JC desde 1961 e ainda sou assinante. Sou leitor e aprecio muito."

Para Yeda, o JC faz parte da revolução social e tecnológica da virada do século XIX para o XX. "O JC tem 90 anos. Quando, há 100 anos, o mundo começou a mudar, mudou a favor da comunicação e da comunicação bem feita."

Para Ranolfo, "qualquer instituição que completa 90 anos de existência, a sua história já fala por si só".