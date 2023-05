TJ barra avanço da PPP para construção de novo presídio em Erechim

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) proferiu liminar nesta quarta-feira (17) suspendendo o edital de concorrência pública internacional e leilão da Parceria Público-Privada (PPP) para a construção de um novo presídio em Erechim, lançado em abril pelo governo do Estado. O leilão estava previsto para ocorrer no dia 28 de julho. A ação foi movida pelo Sindicato da Polícia Penal do Rio Grande do Sul (SINDPPEN/RS).