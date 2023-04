Prefeitura divulga nova tarifa do ônibus de Porto Alegre nesta sexta-feira

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), irá apresentar nesta sexta-feira (14) mais uma etapa do. O chefe do executivo sinalizou nesta semana que anunciará, no evento, o, que atualmente está em R$ 4,80. Além disso, o prefeito deve detalhar os processos para a

Outra medida já anunciada deverá ocorrer no sistema de bilhetagem eletrônica dos coletivos. A prefeitura assinou no dia 28 de março um contrato de consultoria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV) para viabilizar o. A bilhetagem eletrônica deveria estar sob gestão municipal, conforme determina lei municipal de 2016. No entanto, a gestão ainda é realizada pelas empresas privadas que operam o sistema.