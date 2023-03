Mais 37 linhas de ônibus passam a circular sem cobrador em Porto Alegre

Porto Alegre dá continuidade ao processo de 37 linhas de ônibus sem os cobradores. A prefeitura dedá continuidade ao processo de retirada dos cobradores de ônibus das linhas de transporte coletivo. Nesta quarta-feira (29), será publicado no Diário Oficial da Capital a resolução que autoriza a operação de mais

A mudança ocorre preferencialmente em viagens que tenham até 12 passageiros pagantes em dinheiro por sentido. A autorização é válida a partir de quinta-feira (30).

Em relação ao percentual de profissionais, a retirada estimada é de 38% do quadro, com a previsão de chegar a 50% até o fim deste ano. A medida segue o critério de escolher as linhas que transportam menos passageiros por viagem.



Confira as linhas em que ocorrerá a mudança:





718 – Ilha da Pintada



862 – Rubem Berta/ Cairú



B51 – Parque/ Postão IAPI/ H. Conceição



B25 – A. Feijo/ Humaitá



R41 – Rápida - Protásio



184 – Juca Batista



110 – Restinga Nova via Tristeza



111 – Restinga Velha (Tristeza)



165 – Cohab



168 – Belém Novo (via Tristeza)



71 – Ponta Grossa



179 – Serraria



1842 – Juca Batista via Hermes Pacheco



209 – Restinga



210 – Restinga Nova



211 – Restinga Velha



216 – Restinga Glória



18 – R68 – Rápida Belém Novo



2671 – Lami/ Varejão (Via Edgar Pires de Castro)



2672 – Lami via Beco da Vitória



2675 – Lami até Cavalhada



268 – Belém Novo



2731 – Belém Novo/ Hípica (via Schneider)



2733 – Belém Novo/ Hípica/ Veludo



281 – Campo Novo



2811 – Campo Novo/ Morro Agudo



2812 – Campo Novo/ Gedeon Leite



282 – Cruzeiro do Sul



2821 – Pereira Passos



2843 – B. Velho (S. Francisco) Rincão/ Betão até Azenha



286 – Belém Velho/ Cristal/ UFRGS



289 – Rincão via Oscar Pereira



D67 – Lami via Belém Novo/ Direta



R4 – Rápida – Restinga Velha



R5 – Rápida Ponta Grossa



R10 – Rápida Restinga Nova/ Cavalhada



R67 – Rápida Lami via Belém Novo