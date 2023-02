Mais 42 linhas de ônibus passam a circular sem cobrador em Porto Alegre

A prefeitura de Porto Alegre autorizou a operação de mais 42 linhas de ônibus sem cobrador a partir desta sexta-feira (3). Em relação ao percentual de profissionais, a retirada totaliza 34% do quadro. A previsão é chegar a 50% até o fim deste ano. A retirada gradual dos cobradores do sistema começou em fevereiro de 2022. A resolução está publicada no Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa).

A medida segue o critério de escolher as linhas que transportam menos passageiros por viagem. Os usuários do transporte público podem emitir seu cartão TRI sem custo, o que proporciona agilidade no embarque.

Linhas que estão autorizadas:

436 – Jardim Ipê

497 – Mario Quintana

4971 – Mario Quintana/ Safira

671 – Carlos Gomes/Salso

346 – São José

3462 – São José/ Santa Catarina

375 – Agronomia

394 – Mapa

3942 – Mapa/ Quinta do Portal/ Terminal Azenha

3943 – Mapa via Ipiranga

3944 – Mapa via Parada 4

3945 – Mapa/ Quinta do Portal via Ipiranga

3946 – Quinta do Portal/Mapa até Salgado Filho

3947 – Quinta do Portal/Mapa/PDA 6

395 – Quinta do Portal

3951 – Quinta do Portal/ Salg. Filho/ Parada 6

3953 – Quinta do Portal via Ipiranga

1716 – Ponta Grossa/ Serraria

2601 – Belém Velho/ Cascatinha

2602 – Belém Velho/ J. Pessoa

262 – Jardim V. Nova

R1 – Rápida/ Jardim Vila Nova

266 – Vila Nova

272 – Moradas da Hípica

1112 – Hípica/ Tristeza

R9 – Rápida Hípica

280 – Otto/ HPS

2801 – Otto/ HPS/ Sábados/ Domingos e Feriados

2802 – Otto/ HPS/ 3ª Perimetral

A1 – Alimentadora Escolar A1

A28 – Escolar

A67 – Escolar Lami

A671 Escolar Lami 2

A70 – Alimentadora Extrema

A81 – Alimentadora Campo Novo/ Cavalhada

A876 – Escolar/ Gedeon Leite

2632 – Orfanotrófio/ Azenha

6135 - Elizabeth

659 - Ingá

861 – Leopoldina/ Cairu

703 – Vila Farrapos

6102 – Minuano/ Lindoia/ Sarandi