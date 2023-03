Uniritter lança 2ª etapa de projeto de capacitação digital para jovens em vulnerabilidade social

A Uniritter lança na próxima segunda-feira, dia 3 de abril, a segunda etapa do Projeto Jovem Tech. O programa, criado em 2022, tem como objetivo capacitar adolescentes em vulnerabilidade social para o universo digital. A iniciativa conta com o apoio da prefeitura de Porto Alegre, através do Gabinete da Primeira-Dama e de empresas do setor privado. O programa realiza as atividades duas vez por semana, no turno da tarde, no campus da Uniritter Zona Sul.



Na edição desse ano, a Uniritter dará sequência ao curso iniciado no ano passado com aulas de programação. Além disso, novas turmas serão abertas para estudantes que desejam ter noções básicas de informática. Em 2022 foram formados 35 alunos do Centro da Juventude da Central Única das Favelas (Cufa), parceira do projeto. Uma das novidades dessa edição é o ingresso da Cooperativa dos Trabalhadores Autônomos das Vilas de Porto Alegre (Cootravipa), que indicará jovens para o projeto.

O coordenador do Jovem Tech, Luciano Bessauer, comemora a segunda edição do projeto. Segundo ele, alunos que fizeram parte das turmas do ano passado usaram os conhecimentos em processos seletivos que participaram, como por exemplo, o Projeto Pescar. Bessauer considera que a instituição, junto aos apoiadores, está criando oportunidades para que os jovens tenham uma formação qualificada e consigam se inserir no mercado de trabalho, consequentemente contribuindo para uma melhora na renda familiar. “Se as famílias ganham mais elas conseguem fazer girar a economia do local onde moram e com isso ocorre um desenvolvimento sócio-econômico da própria comunidade”.

As aulas são ministradas por estudantes dos curso de Tecnologia da Informação & Computação e Engenharias com supervisão dos professores. Os parceiros do projeto contribuem com o transporte dos estudantes até o campus e com o fornecimento de lanche para os grupos. O início da segunda edição do Projeto Jovem Tech será na próxima segunda-feira (3), a partir das duas horas da tarde, logo após a abertura do semestre do Jovem Tech que ocorrerá no auditório Master, do campus Uniritter Zona Sul, na rua Orfanotrófio, número 555, bairro Alto Teresópolis.