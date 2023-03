Dirigível sobrevoa o céu de Porto Alegre e atrai olhares curiosos

Quem olhou para o céu de Porto Alegre na manhã desta terça-feira (28) teve a chance de se deparar com uma cena atípica: um dirigível pôde ser avistado sobrevoando o céu da Capital. O voo aproveita a realização do South Summit , evento de tecnologia e inovação que movimenta Porto Alegre entre esta quarta (29) e sexta-feira (31), e busca chamar atenção para o setor de transportes.

A iniciativa é uma promoção da Federação das Empresas de Logística e de Transportes de Cargas do Rio Grande do Sul (Fetransul). "Nós quisemos aproveitar o South Summit e chamar atenção para o setor que movimenta o mundo. Atualmente a categoria só é vista quando quando realiza greves e paralisa suas atividades, mas queremos mostrar que estamos alinhados com as tecnologias e inovações do mercado", destaca o presidente da federação, Afrânio Kieling.

O voo estava marcado para acontecer no ultimo final de semana, mas devido ao mau tempo teve de ser remarcado para iniciar hoje. Nesta terça aeronave deve circular pelo espaço aéreo da cidade entre as 11h e 14 horas, a ação está marcada para ocorrer até sábado (01).

Moradores de bairros como Santana, Tristeza e Menino Deus, puderam avistar a aeronave nesta manhã. Foto: Paula Sória/Especial/JC

Dirigíveis eram comuns nos anos 1930

Essa não é a primeira vez que um dirigível sobrevoa a Capital. Em 1995, um dirigível da Pepsi sobrevoou Porto Alegre durante a noite, levando algumas pessoas a confundirem a aeronave com um OVNI (Objeto Voador Não Identificado). Nos últimos anos, outras ações envolvendo outras empresas também utilizaram dirigíveis.

Os voos em dirigíveis foram comuns na década de 1930. A aeronave alemã Graf Zeppelin D-LZ127 cruzou o Oceano Atlântico naquele ano partindo da Alemanha rumo ao Brasil, com escala na Espanha. A passagem do Zeppelin pelo Rio Grande do Sul ocorreu em 1934, quando a aeronave saiu do Rio de Janeiro com destino a Buenos Aires. Moradores de Porto Alegre e São Leopoldo puderam avistar, no dia 29 de junho, o equipamento de 236,6 metros de comprimento e 30 metros de altura.

Um incêndio em 1937 representou o fim da era dos dirigíveis. O LZ 129 Hindenburg foi consumido pelas chamas rapidamente. A tragédia ocorreu na Estação Aérea Naval de Lakehurst, nos Estados Unidos, causando a morte de 35 pessoas das 97 que estavam a bordo, além de uma pessoa que estava no solo.