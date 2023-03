Pelo terceiro ano, orla do Guaíba é eleito o local favorito em Porto Alegre

Nenhum outro ponto consegue desbancar a orla do Guaíba. Pelo terceiro ano seguido, o local foi escolhido como o preferido pelos leitores do Jornal do Comércio em uma pesquisa promovida em alusão ao aniversário de Porto Alegre, que completará 251 anos no domingo, 26 de março. A campanha “Meu Lugar Alegre” contou com a participação do público, que podia indicar aleatoriamente seu destino favorito da capital gaúcha através do site do JC.

O prefeito Sebastião Melo (MDB) diz que a Capital tem muitos lugares maravilhosos, com seus 12 parques, 700 praças e 72 quilômetros de orla. "É a cidade! Nos 250 anos, o marco maior foi o reencontro com o rio", avalia Melo, observando que antes a cidade estava de costas para o Guaíba. Para ele, o desafio, agora, nesses 251 anos, é a entrega do Trecho 2, com instalação de uma marina pública e de um centro de eventos. Além disso, entre as expectativas de melhorias para o futuro, Melo cita a contrapartida da Multiplan em frente ao BarraShoppingSul, pela construção do condomínio Golden Lake.

"Penso que daqui para frente, seja quem for o prefeito, haverá a continuidade do reencontro, pois a orla é para todos que nos visitam, para todos os porto-alegrenses", avalia.

ganhou projeção nacional por sediar o campeonato de skate STU. A orla do Guaíba tem passado por transformações nos últimos anos. No fim de semana passado, por exemplo,A pista para a prática de esportes, entregue em 2021, é a maior da América Latina.

O projeto estimula o turismo e o empreendedorismo. Cezar Simonetto dal Pozzolo, skatista profissional e sócio fundador da rede de lojas Matriz Skate Shop, inaugurou uma unidade no ponto. "Porto Alegre foi contemplada com a maior Skate Park da América Latina e logo em seguida inauguramos uma loja no local para continuar nosso trabalho de incentivo à prática do skate. Um percentual do faturamento da nossa loja na orla é direcionado para as empresas que adotaram o Skate Park. Dessa forma, contribuímos diretamente nos custos de manutenção do espaço. Apoiamos eventos, projetos e alguns frequentadores também utilizam nosso local para realizar manutenções no skate e colaboram conosco deixando peças usadas para doarmos para a galera que precisa", detalha ele.

Embora a primeira coisa que venha à cabeça quando se fala na orla seja a pista, há diversas outras atrações na região. Desde o Cais Mauá até Ipanema, os encantos naturais atraem gaúchos e pessoas de fora do Rio Grande do Sul.

Uma das novidades para este ano será a conclusão da área onde era o antigo Estaleiro Só, que passa por transformação. Na prainha em frente ao museu Iberê Camargo, adotada pela empresa Boom Sabor que Faz Bem, os frequentadores, atualmente, podem sentar em espreguiçadeiras e curtir o pôr-do-sol com mais ofertas gastronômicas.

está em fase de finalização a construção do Pontal Shopping. Logo ao lado,A expectativa é que abra no mês de abril e, quando estiver em pleno funcionamento, o Complexo Multiuso Pontal tenha um fluxo mensal de, aproximadamente, 1 milhão de pessoas.

O CEO da Melnick, incoporadora que participa do projeto do complexo imobiliário no Pontal, Juliano Melnick, ecoa o que afirma Sebastião Melo. "O Pontal, junto com trechos já revitalizados na orla, trouxe de volta uma aproximação com o Guaíba", celebra, ressaltando que o empreendimento levará serviços para as pessoas. "Ficamos muito contentes, como incorporadora, de ter pego esse único trecho privado que estava cercado, degradado, e tê-lo transformado em um espaço público."