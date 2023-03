Queda de granizo antecede chegada do outono em Porto Alegre

boas vindas ao Outono Em Porto Alegre, uma forte chuva atingiu a cidade no início da tarde As, que teve início nesta segunda-feira (20), às 18h25min, não foram nada boas em diversos pontos do Rio Grande do Sul. Além de muito calor, as últimas horas de verão foram de tempestades no Oeste gaúcho e na Região Metropolitana., com registro de queda de granizo e muito vento, especialmente na Zona Sul. Antes disso, a sensação térmica chegou a 40°C. As informações são da MetSul Meteorologia.

O volume alto de precipitação num curto espaço de tempo formou alagamentos com transtornos ao trânsito. Em menos de uma hora, a temperatura foi de 34,4°C para 20,3°C, ou seja, um declínio de 14°C. No bairro Belém Novo, na Zona Sul, o Instituto Nacional de Meteorologia registrou 40mm de chuva em menos de duas horas, o que corresponde a 39% da média mensal de março. Choveu forte também no Oeste do RS, com 49mm em Rosário do Sule 34mm em Encruzilhada do Sul.

Em relação ao calor, o Litoral gaúcho, por exemplo, teve uma das tardes mais quentes do verão. Em Mostardas a máxima foi de 34,5°C, a terceira maior marca deste verão. Em Tramandaí, fez 33,9°C - dia mais quente do verão - e em Torres, 30,1°C. As informações são da MetSul Meteorologia.

Nos próximos dias, segundo a MetSul, a instabilidade seguirá no Estado e mais temporais deverão ocorrer em diversos pontos, com maior probabilidade em cidades da Metade Sul e Leste. A chuva seguirá irregular e mal distribuída, mas poderá ocorrer acúmulo expressivo de chuva até o fim desta semana, amenizando um pouco os efeitos da estiagem, além de aliviar o calor com expectativa de dias mais amenos.