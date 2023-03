Porto Alegre tem registros de queda de granizo nesta segunda-feira

sequência de dias de muito calor com marcas acima dos 35ºC A forte chuva que atinge Porto Alegre teve pontos com registro de queda de granizo nesta segunda-feira (20), especialmente na Zona Sul da Capital. Além do gelo, raios atingem a Capital e Região Metropolitana. A chuva vem para aliviar as altas temperaturas, após uma

A CEEE Grupo Equatorial informa que está trabalhando na normalidade, sem ocorrências de grande expressão até 14h30 desta segunda. Quanto ao trânsito, a Empresa Pública de Transporte e Circulação de Porto Alegre (EPTC) afirma que, às 15h desta segunda-feira (20) registra 10 pontos com acúmulo de água com bloqueio parcial da via em razão do temporal que atingiu a Capital. Além disso, o cruzamento da Av. Dr. Nilo Peçanha com a avenida João Wallig está com agentes de trânsito com operação manual em razão de falta de energia. A EPTC também informa bloqueio do passeio no endereço da rua Dona Teodora 444, no bairro Humaitá, em razão de fios energizados na via.

A prefeitura de Porto Alegre informa que a população pode informar as demandas pelo app 156+POA ou números 156 e 118 do Atendimento ao Cidadão.

Pontos de acúmulo de água na Capital:



ZONA NORTE

Av. Sertório entre rua Paquetá X Av. Pan-americana, Centro-bairro;

Av. Sertório X Joaquim Silveira

Av. Assis Brasil X Gen Emilio Lúcio Esteves, Centro-bairro, Santa Maria Goretti;



Trechos liberados onde havia alagamentos, atualizado às 15h45

ZONA SUL

Av. Cavalhada X rua Liberal, Centro-bairro;

Av. Cavalhada X rua Padre Reus;

Av. Aparício Borges X Rua Pedro Boticário;

Av. Wenceslau Escobar X Otto Niemayer;

Av. Wenceslau Escobar 2242, bairro Tristeza;

Av. Wenceslau Escobar X Castro de Menezes;

Av. Tramandaí 486, Ipanema;

Mais informações em instantes.