Próximos dias devem ser de calor intenso em Porto Alegre, com marcas acima de 35ºC

Março de 2023 está sendo marcado por altas temperaturas em Porto Alegre e na Região Metropolitana. Nos primeiros 15 dias do mês, em apenas quatro o calor não ultrapassou a marca de 30°C, e a previsão aponta para temperaturas ainda mais intensas nos próximos dias. A Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA) deve ter uma sequência de dias com marcas acima dos 35°C, com o alívio no calor apenas na quarta-feira (22). As informações são da MetSul Meteorologia.

Nesta quinta-feira (16), a temperatura máxima em Porto Alegre foi de 34,5°C. A marca já ultrapassa a maior temperatura na Capital no mês até agora, de 34,1°C, registrada no dia 15 de março. No Estado, a maior temperatura foi em Uruguaiana (34,7°C).

Na sexta-feira (17), a temperatura deve aumentar ainda mais na capital gaúcha, com projeção de máximas de até 37°C. Estas marcas devem se manter por todo o final de semana e segunda-feira (20), baixando para a previsão de máxima de 34°C na terça (21) e de 30°C na quarta. A chuva, responsável por aliviar o calor, deve chegar apenas na segunda em Porto Alegre.

PREVISÃO DO TEMPO PARA PORTO ALEGRE, DE ACORDO COM A METSUL

Sexta-feira (17):

Mínima: 23°C

Máxima: 37°C

Sábado (18):

Mínima: 22°C

Máxima: 37°C

Domingo (19):

Mínima: 23°C

Máxima: 37°C

Segunda-feira (20):

Mínima: 23°C

Máxima: 38°C

Terça-feira (21):

Mínima: 24°C

Máxima: 34°C