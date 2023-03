Outono no RS será marcado por poucos dias frios, aumento da chuva e afastamento do La Niña

Estação de transição entre o verão quente e úmido e o inverno frio e seco, o outono se inicia às 18h25min desta segunda-feira (20). Após três anos consecutivos de atuação do fenômeno La Niña - o resfriamento anormal das águas do Pacífico -, o que trouxe sucessivos verões de estiagem e de fortes ondas de calor para o Rio Grande do Sul, o oceano Pacífico se apresenta em fase de neutralidade, ou seja, sem atuação dos fenômenos El Niño e La Niña. As informações são da MetSul Meteorologia.

A situação de neutralidade - comumente confundida com normalidade -, porém, pode mudar na transição do outono para o inverno, em 21 de junho, com a formação do El Niño. O aquecimento das águas do pacífico na América do Sul, assim, pode configurar um El Niño costeiro antes de um evento oficial de El Niño. “Já deve impactar o clima no Sul do Brasil no decorrer da nova estação, tanto na chuva como na temperatura. Quando esta parte do oceano mais próxima do Peru e do Equador aquece, há uma tendência de aumento da chuva e da temperatura na parte meridional do Brasil”, destacou a MetSul em seu prognóstico para o período.

Apesar de o outono ter como características incursões de massas de ar frio vindas do sul do continente, que provocam a queda das temperaturas do ar, principalmente, na Região Sul do Brasil - Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul - ainda não será de imediato que as temperaturas irão baixar. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Estado deve apresentar, inclusive, marcas acima da média para o período.

“O outono marca a expectativa pela chegada do frio, mas o começo da estação normalmente ainda tem características térmicas por vezes de verão. A chegada do outono não significa que o calor fica para trás”, adverte a MetSul. Um outono frio é extremamente improvável. Isso, contudo, não significa que vai deixar de fazer frio e, nos períodos que ocorrerem, os episódios tendem a ser eventualmente fortes. Dessa forma, não deve ocorrer frio persistente e muito prolongado neste outono de 2023.

Outra marca da estação é a grande diferença de temperatura da noite para o dia. Em dias sob condições de céu limpo e ar seco, a temperatura pode variar até 20°C ou mais, o que força o uso de roupas mais pesadas no começo da manhã e vestuário mais leve no período da tarde. Isso é o que os gaúchos costumam chamar de "efeito cebola": as blusas e jaquetas, necessárias de manhã, vão sendo tiradas ao longo do dia, como camadas de uma cebola. “Trata-se de um dos períodos do ano com maior amplitude térmica e que também proporciona um aumento nos dias de nevoeiro, especialmente a partir de maio”, destaca a meteorologista Estael Sias.

O Inmet, no entanto, traz como destaque para o outono 2023 uma boa notícia para as regiões gaúchas que sofrem com a estiagem: o retorno das chuvas mais frequentes para o RS, justamente devido ao enfraquecimento do fenômeno La Niña.

Os meteorologistas da MetSul observam, porém, que as precipitações tendem a ser irregulares neste início de outono - períodos chuvosos intercalados a outros de tempo seco. A chuva só deve começar a aumentar no Sul do Brasil à medida que o Pacífico aquece. A MetSul adverte, inclusive, para o risco de episódios pontuais de chuva volumosa e excessiva com altos acumulados, sobretudo a partir de maio.

Para o dia do início do outono, a temperatura no RS deve ter mínima de 23°C e máxima de 38°C. Na terça-feira (21), a variação deve ser de 24°C a 34°C.