Encontrado corpo do jovem desaparecido após queda de ponte em Torres

Bombeiros gaúchos e catarinenses estavam empenhados na busca do jovem desde a última segunda-feira O corpo de Brian Grandi, desaparecido após o acidente na Ponte Pênsil de Torres na madrugada da última segunda-feira (20), foi encontrado na manhã desta quinta (23), na Praia Azul, na cidade de Passo de Torres, em Santa Catarina.

A prefeitura de Torres, onde o acidente ocorreu, decretou luto oficial. Confira a nota divulgada no site da administração:

"A Prefeitura de Torres manifesta profundo pesar pelo falecimento do jovem Brian Grandi, de 20 anos e declara luto oficial no dia de hoje, 23 de fevereiro. Brian estava desaparecido após o acidente na Ponte Pênsil na madrugada da última segunda-feira, 20 de fevereiro, e seu corpo foi encontrado na manhã de hoje, 23 de fevereiro, na praia Azul na cidade de Passo de Torres – SC. O corpo de Bombeiros Militar gaúcho e catarinense estavam empenhados na busca do jovem desde a última segunda-feira. A administração pública em condolência a família Grandi está dando suporte a mãe e familiares mais próximos com as Secretarias de Assistência Social e de Saúde desde o ocorrido na última segunda-feira."

O que aconteceu

Dezenas de pessoas caíram nas águas do Rio Mampituba , que separa o Rio Grande do Sul e Santa Catarina pelo Litoral Norte, na madrugada do dia 20. O acidente aconteceu quando cabos da travessia sobre o rio entre Torres (RS) e Passo de Torres (SC) se romperam.

Embora a estrutura tivesse capacidade para 20 pessoas, relatos dão conta de que o número era muito maior no momento do rompimento. O movimento seria por conta de uma festa de carnaval que estaria sendo realizada em solo catarinense. As vítimas estariam retornando a Torres quando a ponte desabou.