Porto Alegre terá passe livre nos ônibus no feriado de Navegantes

O feriado de Nossa Senhora dos Navegantes, nesta quinta-feira (2), terá passe livre nos ônibus de Porto Alegre. Navegantes é um dos feriados previstos para a gratuidade definido após a alteração da Lei 1995 no fim de 2021

No feriado de 2 de fevereiro, 158 linhas e 4.334 viagens são previstas.

site da Empresa Pública de Transportes e Circulação (EPTC) A tabela horária é a de domingos e feriados, e pode ser consultada no

A localização em tempo real dos veículos pode ser acompanhada nos aplicativos 156+POA, Cartão TRI ou CittaMobi.

Em virtude da procissão e dos eventos em comemoração à Nossa Senhora de Navegantes, a avenida Mauá terá bloqueio entre as ruas Vigário José Ignácio e Conceição, no Centro Histórico.

A avenida Sertório, na Zona Norte, também será bloqueada entre as ruas Voluntários da Pátria e Santos Pedroso, e no acesso e descida do vão móvel da ponte do Guaíba, nos dois sentidos, a partir das 6h.

Os condutores que trafegam pela avenida Castello Branco, na chegada à Capital, serão desviados para o Túnel da Conceição.

A caminhada dos fiéis começa às 8h a partir do Santuário Nossa Senhora do Rosário, seguindo pela rua Vigário José Inácio, avenida Mauá, av. Pres. Castello Branco (pista Centro-bairro) até a avenida Sertório e o santuário de Nossa Senhora dos Navegantes.