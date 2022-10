O passe livre no transporte coletivo em dia de eleição voltou a ser lei em Porto Alegre. A medida foi sancionada na manhã desta terça-feira, dia 18, pelo prefeito em exercício Idenir Cecchim (MDB), e já vale para o segundo turno, em 30 de outubro. Conforme a nova redação da lei, a gratuidade nos ônibus da capital será garantida nas eleições nas quais o voto é obrigatório. Segue valendo o transporte sem tarifa no dia de Nossa Senhora dos Navegantes e em dias de campanha de vacinação chamadas "Dia D", quando decretados pelo Executivo.

A nova redação da Lei Nº 362/1995 também autoriza o Executivo Municipal a abrir créditos adicionais "para atender as despesas decorrentes da execução desta Lei". A alteração que havia sido feita no fim de 2021 retirou do texto a previsão de gratuidade nos dias de eleição. Com a repercussão às vésperas do primeiro turno, o caso foi parar na Justiça, que garantiu o transporte sem cobrança de tarifa em Porto Alegre e outras grandes cidades gaúchas. Mais de 60 municípios em todo o país tiveram algum tipo de gratuidade no dia 2 de outubro.