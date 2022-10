Críticas de Melo ao debate sobre o passe livre são respondidas com notas de repúdio

divulgada pela imprensa O passe livre em dia de eleição segue na pauta do debate político em Porto Alegre. Nesta segunda-feira, dia 10 de outubro, o prefeito Sebastião Melo (MDB) usou a tribuna da Câmara Municipal para justificar um novo pedido de alteração na lei que trata das gratuidades no transporte coletivo da capital. Sua fala reacendeu a polêmica em torno do assunto. Melo acusou os vereadores de demagogia por abraçar a pauta faltando poucos dias para a eleição, após a informação ser. “Respeito a oposição responsável, mas a oposição irresponsável não tem meu respeito”, declarou.

Sobrou também para Defensoria Pública, criticada pela mobilização para garantir a gratuidade universal no transporte coletivo da capital em 2 de outubro, primeiro turno do pleito deste ano. "A Defensoria Pública, que às vezes leva até 60 dias para atender um pobre, para arrumar uma manchete de jornal ideológica, foi parar nas barras dos tribunais de madrugada para ganhar uma liminar para dizer que tinha que liberar as catracas", bradou Melo.

nota de repúdio nota A resposta veio emassinada institucionalmente pela Defensoria, citando que, além de Porto Alegre, atuou em outras cidades do Estado "para garantir o exercício da soberania popular através do voto, missão constitucional da qual não se desviará por investidas de cunho político". A Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul, também por, repudiou a fala do prefeito da capital e manifestou que a atuação dos profissionais "é sempre pautada pela garantia e defesa dos direitos fundamentais, dentre eles, o direito ao voto".

Foi em atendimento a uma ação civil pública movida pela Defensoria Pública que a Justiça garantiu, por meio de liminar, o acesso irrestrito da população de Porto Alegre ao transporte coletivo gratuito no primeiro turno da eleição.

A resposta da oposição aconteceu na mesma sessão, mas sem a presença do prefeito. Após o discurso de Melo, um tumulto se formou no plenário em torno da discussão de como se dariam as falas dos parlamentares: se no máximo 10 vereadores por cinco minutos, como prevê o regimento interno da Câmara, ou se um representante de cada um dos 16 partidos por até dois minutos, como propôs o presidente da Casa, Idenir Cecchin (MDB). Em meio ao bate boca, o prefeito deixou a Câmara.

Assim como atacou, Melo foi também atacado, embora não estivesse lá para ouvir. Na tribuna e em publicações nas redes sociais, vereadores dos partidos de oposição acusaram o chefe do Executivo de fugir do debate. “Nunca nenhuma vereadora ou vereador de oposição foi até ao Paço xingar o prefeito na sala dele”, declarou Pedro Ruas (PSOL). Para Aldacir Oliboni (PT), “na tribuna se deve ter posição política, valorizar a todos os cidadãos que votaram na oposição e na situação”.

