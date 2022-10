Passe livre é garantido em 62 cidades brasileiras

O domingo de eleição teve passe livre nos ônibus em pelo menos 62 duas cidades brasileiras. Em 48 cidades foi ofertado passe livre irrestrito e 14 vincularam a gratuidade à apresentação do título eleitoral. Nas capitais, a gratuidade foi total ou parcial em 13 capitais. As informações são de levantamento do Instituto de Defesa do Consumidor (Idec) atualizado neste domingo, dia 2 de outubro.

Iniciado em Porto Alegre, o debate ganhou repercussão nacional na semana que antecedeu o pleito. Por quase 30 anos a capital gaúcha teve gratuidade no transporte coletivo no dia da eleição, garantida em lei de 1995. Mas uma alteração na lei no fim do ano passado acabou com a obrigatoriedade da medida.

O tema veio à tona na terça-feira, dia 27, em nota publicada pela coluna Pensar a cidade, e mobilizou a população, candidatos e órgãos públicos. A Defensoria Pública do Rio Grande do Sul acionou a Justiça para manter a gratuidade em Porto Alegre e garantir em outras cidades de grande e médio porte no Estado.

Além de Porto Alegre, os ônibus circulam sem cobrar tarifa nas capitais Boa Vista (RR), Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Manaus (AM), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e São Luís (MA). Em Rio Branco (AC) o passe livre esteve garantido mediante a apresentação do comprovante de votação. Em Maceió (AL) a gratuidade é ofertada desde o início do ano nos domingos para quem usa o cartão da bilhetagem eletrônica. Natal (RN) teve uma tarifa social de 50% do valor da passagem e Macapá (AC) cobrou menos que o valor regular da passagem.

Preço mais baixo ou atendimento parcial foi identificado em outras duas cidades. O transporte rural, com base na Lei Federal Nº 6091/1974, foi identificado em 26 cidades.

Confira a seguir todas as cidades com alguma gratuidade no transporte coletivo no dia 2 de outubro conforme levantamento do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec):

Cidades com passe livre

Rio de Janeiro (RJ)

Salvador (BA)

Fortaleza (CE)

Manaus (AM)

Curitiba (PR)

Porto Alegre (RS)

São Luís (MA)

Maceió (AL)

Campo Grande (MS)

Osasco (SP)

Contagem (MG)

Feira de Santana (BA)

Juiz de Fora (MG)

Porto Velho (RO)

Caxias do Sul (RS)

Niterói (RJ)

Florianópolis (SC)

Maringá (PR)

Diadema (SP)

Boa Vista (RR)

Campina Grande (PB)

Petrolina (PE)

Canoas (RS)

Pelotas (RS)

Uberaba (MG)

Limeira (SP)

Petrópolis (RJ)

Palmas (TO)

Taboão da Serra (SP)

Santa Maria (RS)

Gravataí (RS)

Embu das Artes (SP)

Imperatriz (MA)

Viamão (RS)

São Leopoldo (RS)

Araraquara (SP)

Rondonópolis (MT)

Jacareí (SP)

Dourados (MS)

Sobral (CE)

Lauro de Freitas (BA)

São José de Ribamar (MA)

Jequié (BA)

Apucarana (PR)

Araras (SP)

Uruguaiana (RS)

Ribeirão Pires (SP)

Paço do Lumiar (MA)

Bagé (RS)

Guaíba (RS)

Nova Lima (MG)

Campo Bom (RS)

União da Vitória (PR)

Taquara (RS)

Rosário (MA)

Extrema (MG)

Raposa (MA)

Santa Vitória do Palmar (RS)

Santa Rosa do Viterbo (SP)

João Lisboa (MA)

Governador Edison Lobão (MA)

Davinópolis (MA)

Outros tipos de benefícios para os usuários