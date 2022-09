Financiamento do passe livre vira pauta nacional

Começou em Porto Alegre e ganhou a pauta nacional: o passe livre no ônibus no dia da eleição, que era norma em Porto Alegre desde 1995, será adotado também por outras grandes cidades do Estado e do País no próximo domingo, primeiro turno do pleito em 2022. Uma lei municipal do ano passado tinha acabado com a medida na capital gaúcha, o que passaria a valer neste ano. Com a repercussão, levantada por nota da coluna na terça-feira, e pela pressão pública, o prefeito Sebastião Melo (MDB) recuou e não vai cobrar passagem no transporte público no dia 2 de outubro.

As cidades de Canoas e Pelotas, assim como Porto Alegre, informaram o passe livre após o caso ir parar na Justiça. Ao longo da quinta-feira outras prefeituras, como Rio de Janeiro, Curitiba, São Leopoldo e Viamão, anunciaram a medida. Como justificativa, se ancoraram no argumento que acompanha o debate há dois dias: garantir à população, especialmente à parcela de mais baixa renda, o acesso ao exercício cidadão de votar.

O alcance do assunto em tão pouco tempo surpreendeu até quem trabalha em busca de soluções para a mobilidade nas cidades brasileiras. Rafael Calábria conta que está "tentando acompanhar esse furacão, a onda de cidades" decidindo instituir o passe livre no domingo. Ele é coordenador de mobilidade urbana do Instituto de Defesa do Consumidor (Idec), organização que trabalha na busca por justiça nas relações de consumo.

O debate não é novo no seu entorno. Há quatro anos foi tratado em uma reunião do grupo Pacto pela Democracia, iniciativa da sociedade civil voltada à defesa e ao aprimoramento da vida política. "Surgiu na conversa pelo princípio fazer sentido", explica Calábria. A lógica é que o voto é ao mesmo tempo um direito e um dever. Para o grupo, a gratuidade no transporte no dia da eleição deve ser nacional, valer para todos os municípios.

Mas, em 2018, o cenário eleitoral não foi favorável ao tema, então a ideia não foi adiante. Em 2022, o grupo que compõe o Pacto mobilizou esforços em acompanhar os casos de violência e desinformação que rondam a campanha. Mais que isso, a pandemia abalou o setor de transporte, especialmente no modelo em que o financiamento é majoritariamente bancado pela passagem paga individualmente, pelos usuários. Por isso o especialista afirma que "jamais imaginava" que estaria tratando disso a poucos dias do primeiro turno.

Uma ação do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) no Supremo Tribunal Federal (STF) busca transporte sem custo para os usuários em todo o Brasil no dia da eleição.

Nesta quinta-feira, a Frente Nacional de Prefeitos ingressou com pedido para participar da ação. No documento ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), fala em "compromisso de prefeitas e prefeitos das médias e grandes cidades do país em garantir, por todos os meios possíveis, que a soberania popular seja exercida pelo sufrágio universal".

Calábria reconhece que é difícil ter algo definido até o dia 2 e mesmo para o segundo turno, que será em 30 de outubro. Ainda assim, o assunto seguirá - agora com ainda mais força, pela pressão popular e política. No ano que vem, o transporte municipal deve disputar o orçamento federal e essa pauta vai bater na porta de quem ocupar a presidência.