Poder Judiciário do RS diz que se esforça para concluir processo judicial da Boate Kiss

incêndio que tirou a vida de 242 pessoas e deixou 636 feridos completa dez anos O Poder Judiciário do Rio Grande do Sul diz que seguirá empenhado com todos os esforços para concluir o processo judicial referente à tragédia da Boate Kiss, seguindo a legislação processual brasileira. O comunicado foi feito em nota nesta sexta-feira (27), dia em que o

Leia também: MP afirma que atua para condenação definitiva dos culpados pela tragédia em Santa Maria

"Cabe reiterar que todo o rito processual tem sido observado e cumprido à risca, em respeito aos princípios que norteiam o devido processo legal", diz o comunicado.

O Poder Judiciário afirma que o processo é de alta complexidade e envolveu o júri de maior duração e número de vítimas da história do Judiciário gaúcho. "Todas as partes exercem o direito de se manifestar por meio das ferramentas jurídicas, buscando respostas a seus pedidos", destaca.

foi anulado O processo principal chegou a condenar os quatro réus do caso em dezembro de 2021, maspela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) após acolher parte dos recursos das defesas.

"As partes recorreram, interpondo Recursos Especial e Extraordinário, que serão objeto de análise do Tribunal de Justiça para avaliar se são cabíveis de encaminhamento ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) e ao Supremo Tribunal Federal (STF), chamado Juízo de Admissibilidade", destaca o Judiciário do Estado.