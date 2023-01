Vítimas da tragédia na Kiss são homenageadas com "minuto do barulho"

Cláudio Isaias, de Santa Maria

Uma salva de palmas e abraços durante um minuto marcaram as homenagens às 242 vítimas e as 636 pessoas feridas do incêndio da Boate Kiss, em Santa Maria, na madrugada desta sexta-feira (27). O ato foi realizado em frente à casa de shows, na rua dos Andradas, 1.925, no Centro da cidade.

A atividade denominada "Minuto do Barulho" contou com a participação de sobreviventes, familiares e amigos. A iniciativa foi organizada pela Associação de Familiares de Vítimas da Tragédia de Santa Maria (AVTSM), em conjunto com o Coletivo Kiss: Que Não se Repita e o Eixo Kiss do Coletivo de Psicanálise de Santa Maria. O ato marcou o segundo dia da programação de 10 anos do incêndio da Boate Kiss.

O presidente da AVTSM, Gabriel Rovadoschi, disse que era um momento muito importante marcar a história com base nos fatos. "É importante saber onde e quando aconteceu para que possamos perpetuar essa história. A ideia é que os mesmos erros não aconteçam novamente", destaca.

A emoção tomou conta dos participantes das homenagens às vítimas da tragédia. TÂNIA MEINERZ/JC

Sobrevivente do incêndio e hoje com 28 anos, Rovadoschi disse que jamais se deve deixar passar em branco tudo o que aconteceu na noite do dia 27 de janeiro de 2013. "O intuito é lutar por justiça para que isso não aconteça novamente", ressalta.

Nesta sexta-feira (27), a partir das 10h, um culto ecumênico será realizado na praça Saldanha Marinho, no Centro de Santa Maria. A cerimônia religiosa terá a participação do bispo Francisco de Assis Silva, da igreja Episcopal Anglicana do Brasil; do pastor Marcos Weide e do teólogo Gabriel Lange, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil; e do bispo Hélio Hubert, da igreja Católica. Familiares e amigos das vítimas do incêndio da Boate Kiss participam da atividade.